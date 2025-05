Raymond Arrieta se conviertió en la figura central del recién inaugurado club de comedia Studio 58 en Guayama. Este es el segundo establecimiento que se abre en la isla, convirtiéndose en una cadena puertorriqueña dedicada a la industria del arte y del entretenimiento.

El primer Studio 58 se inauguró hace exactamente un año y está dedicado al actor y comediante ponceño Luis Raúl, que falleció el 2 de febrero de 2014 a causa de una pulmonía. Su legado continúa calando en las nuevas generaciones de comediantes que se abren paso en la industria del entretenimiento y que lo consideran “El Rey del Stand-Up Comedy”.

Esta vez el homenaje se extendió a Raymond Arrieta e incluyó la develación de una pintura gigante que, al igual que la de Luis Raúl en Ponce, engalanará la entrada de Studio 58 en Guayama. La obra es un acrílico en canvas de 6 pies x 6 pies del pintor boricua Douglas Damián Maldonado, cuyas piezas han sido exhibidas en Austria, Miami, Nueva York y Puerto Rico.

“Cuando me hablaron de esto me encantó porque mi carrera comenzó en un lugar así; un club pequeño. (…) Los felicito a ustedes. Me encanta el lugar. Estos sitios hacen falta para darle la oportunidad a jóvenes para que desarrollen su talento. Ojalá continúen abriendo más (…)”, expresó Raymond Arrieta mediante comunicado de prensa.

Amigos, artistas y su equipo de trabajo se dieron cita en esta ceremonia emotiva, entre ellos: el honorable alcalde de Guayama O’brain Vázquez Molina, la cantautora The K, Barreto El Show, Papote Alvarado y Grupo Esencia, Karís, y el animador Carlos Salgado, quien fungió de Maestro de Ceremonia.

La carrera ininterrumpida de Raymond le ha derivado varios galardones: Premio San Sebastián, Community Service Award, Top Management Award, Premio Ángel Ramos, dos Doctorados Honoris Causa, y un EMMY Award, prueba fehaciente de su extraordinaria labor como comediante, animador y filántropo. “Da Vida Caminando Con Raymond” es su mayor tesoro, gesta que le ha derivado con admiración del pueblo.

Studio 58 en Guayama es la gesta de cinco jóvenes puertorriqueños que apuestan a la nueva cepa de comediantes boricuas. Ellos son Jaime Laboy, Jorge Omar Meléndez, Iván Quiñones, Leslie Ortiz y Bryan Vázquez. También es un local donde productores pueden traer sus proyectos, así como alquilar el espacio para actividades.