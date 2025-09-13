Tras casi dos semanas fuera del aire, el periodista y presentador Rubén Sánchez sugirió este sábado que estaría “próximamente” a su espacio habitual en la emisora radial WKAQ 580 AM.

El anuncio fue realizado a través de un breve vídeo publicado en sus redes sociales, donde el comunicador dejó entrever que su regreso es inminente, aunque sin precisar una fecha específica.

“¿Me extrañaban? Sí, yo también los extrañaba a ustedes”, expresó Sánchez en el clip, en el que se muestra sonriente y en tono relajado.

Sánchez ha sido una de las voces más reconocidas de la radio noticiosa en Puerto Rico, y ha desarrollado buena parte de su carrera en WKAQ. Durante el video, aseguró que volverá “donde usualmente me escuchan y me ven”, aludiendo a su programa habitual que también es transmitido a través de plataformas digitales.

PUBLICIDAD

“Ya pronto me volverán a escuchar, como usualmente me escuchan... y me ven también, porque ahora la comunicación y la tecnología permiten eso”, añadió.

La salida temporal de Sánchez se produjo tras un incidente ocurrido en la emisora, en el que irrumpió en la cabina de transmisión para confrontar e insultar al abogado y comentarista político Leo Aldridge. El suceso generó revuelo en el ámbito mediático y en las redes sociales, alimentando especulaciones sobre una posible suspensión o medidas disciplinarias.

Durante este período, WKAQ optó por mantener el espacio radial con la participación de colaboradores invitados, pero nunca ofreció una declaración oficial sobre la situación.

Aunque Sánchez sugirió que volverá a su espacio, evitó referirse a los motivos de su ausencia ni aclaró las condiciones de su regreso a la emisora.

“De eso hablamos luego”, dijo brevemente al final del video, sin hacer alusión directa al incidente con Aldridge ni a las decisiones internas de WKAQ.