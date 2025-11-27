Fiel a su determinación de mantener informados a sus seguidores sobre su nueva cotidianidad tras su cuadro clínico reciente, el presentador Ferdinand Pérez reapareció este jueves en las redes sociales para manifestar su agradecimiento por la vida más allá de las circunstancias de salud que atraviesa. También, para compartir varias recomendaciones para quien busca una visión más optimista ante los desafíos. Hace unas semanas, el exlegislador fue intervenido quirúrgicamente en el cerebro por un tumor canceroso, en el Hospital Menonita de Caguas.

“Estoy dando gracias por la familia. Estoy dando gracias por todas las bendiciones que Dios me ha dado y pidiéndole a Dios que les dé a todos ustedes sanidad sobre todas las cosas”, inició el anfitrión de “Jugando pelota dura” en el video que compartió en su cuenta de Instagram a tono con la celebración del Día de Acción de Gracias.

De vez, recomendó dos publicaciones que le han ayudado en este proceso que atraviesa de cara a su tratamiento, que comenzará el lunes. Una de ellas es la Biblia. “Estoy haciendo dos cosas fundamentales que quiero, como siempre, recomendarles”, expuso con buen ánimo. “Yo nunca me había puesto a leer la Biblia con detenimiento, se los confieso. Estoy por primera vez haciéndolo y estoy encontrando un bálsamo de vida tremendo”.

“No es lo mismo ser el médico que el paciente”, del psiquiatra y neurólogo José Antonio Franceschini Carlo, es otro libro que ha sido reconfortante en la etapa que atraviesa. “A este buen amigo le han dado siete cánceres, no uno ni dos, siete, entre ellos, de hígado, de colon, y él, a través de este libro muy fácil de leer, nos ayuda a enfrentar la terrible noticia del cáncer y, número dos, poder manejar todo lo que tiene que ver con esto”. En este sentido, hizo referencia a los pensamientos, teniendo en cuenta el poder de la mente, que “puede ser tu mayor aliado como puede ser tu peor enemigo”, aseveró con énfasis.

“Nos ayuda a través de esta corta lectura a profundizar, a manejar las emociones y a coger la fuerza interna que nosotros necesitamos para controlar nuestra mente”, agregó, y aclaró que “todo lo que genere el libro va a ser donado a diferentes organizaciones”.

Pérez anunció que la semana próxima comenzará un nuevo proceso médico. “Les deseo lo mejor. Me siento muy bien. Me estoy recuperando tremendamente”, dijo. “El lunes comienzo mi segunda etapa de tratamiento y voy como un toro para allá, fuerte, a luchar con esta enfermedad que estoy seguro que con las oraciones de ustedes y la bendición de Dios, vamos a salir de ella”.