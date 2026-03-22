Bajo el lema “Regalo de Amor” y resaltando el programa de la fundación “El Camino de los Sueños”, la Fundación Proyecto Pamara anunció su compromiso de celebrar el amor y la amistad desde febrero hasta mediados de abril con diversos eventos orientados a compartir amor y alegría. La entidad sin fines de lucro fue creada por Rauw Alejandro, su madre María Nelly Ruiz Nieves y su hermana Paola María Ocasio Ruiz

La iniciativa cuenta con la alianza de Ferrero Puerto Rico y Pasta To Go para difundir mensajes de amor y amistad. PaMaRa ha repartido juguetes y galletas en distintos hogares de niños, hospitales, en una cárcel y hasta sorprendido a parejas casadas entregando chocolates en la Parroquia San Juan de Dios.

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Junto a Ferrero Puerto Rico, quien entregó sus productos dulces para obsequiar, la fundación visitó a 25 niños de 6 a 12 años en el Hogar San Agustín del Coquí, con el proyecto Regalos de Amor. Hogar San Agustín del Coquí es un albergue temporal para niños víctimas de maltrato, a quienes PaMaRa repartirá juguetes y chocolates para alegrarles el día.

PaMaRa también visitó a otros 17 niños en el Hogar Portal de Amor, en San Germán, y sorprendió a otros 25 niños en el Hospital del Niño en Guaynabo, entregándoles dulces y juguetes.

El 15 de febrero, en el marco de las celebraciones por San Valentín, la fundación sorprendió a 35 matrimonios en la Parroquia San Juan de Dios, en Carolina, Puerto Rico, entregándoles chocolates.

PaMaRa también visitó a la población de la Cárcel Bayamón 308 regalando dulces y comidas a 82 reclusos en el marco de su evento Camino de los Sueños, unidos con Ferrero Puerto Rico y Pasta To Go.

Acciones adicionales incluyeron la visita a la Escuela Especializada en Deporte Francisco Manrique Cabrera con la actividad Camino de los Sueños, y la acción Regalos de Amor en el Hospital del Niño Guaynabo PR.

En línea con las actividades y jornadas que PaMaRa ha estado organizando durante los últimos dos años, combinando las artes, las experiencias educativas, el amor, la espiritualidad y la comunidad, estos eventos se suman a los actos familiares de servicio que ya se han convertido en algunos de los más significativos del país.

La Fundación Proyecto PaMaRa acompaña a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de las artes, los deportes, el medio ambiente, la espiritualidad y la psicoeducación. Con base en Puerto Rico y acciones en América Latina y EE. UU., PaMaRa continúa expandiendo su misión bajo el lema: “Creando Sueños, Inspirando Vidas, Acompañando Camino”.