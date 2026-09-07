La Fundación Freddo Vega celebró el éxito de su 5K en Salinas, que se realizó este domingo en el Coliseo Ángel “Cholo” Espada con un ambiente familiar y una energía festiva. La actividad tuvo el propósito principal de recaudar fondos para la iniciativa navideña “Alegría para mi Barrio”, proyecto que impacta a más de 5,000 familias puertorriqueñas cada diciembre.

Las inscripciones superaron los 2,000 corredores y cerca de 3,500 asistieron al evento para disfrutar de un día dedicado a la salud, la unión y la solidaridad, detalla el comunicado de prensa, que destaca que la actividad “superó todas las expectativas”.

Los asistentes disfrutaron de clases de zumba, calentamiento, kioscos, música en vivo y un ambiente festivo para todas las edades. El evento fue animado por Danilo Beauchamp y Saudi Rivera y contó con el respaldo de los padrinos Alejandro Gil y Medina Sofía.

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“Estoy muy contento y emocionado con lo que vivimos ayer. Ver a miles de personas corriendo con un mismo propósito me llena de orgullo. Esto es prueba de que cuando el pueblo se une, la esperanza corre más rápido. Sé que esta Navidad llevaremos mucha alegría a miles de hogares puertorriqueños. Gracias por demostrar que la solidaridad también se corre”, expresó Freddo Vega, fundador de la organización, mediante la comunicación escrita.

La Fundación Freddo Vega agradeció a todos los voluntarios, auspiciadores y participantes que hicieron posible este evento. También, “de manera especial también a la Policía Municipal de Salinas, Recreación y Deportes de Salinas, Oficina de Turismo de Salina, Obras Públicas Municipal de Salinas, Manejo de Emergencia de Salinas y la Policía de Puerto Rico”.