Su llegada al mundo ha sido uno de los regalos más valiosos. Desde su nacimiento, se comenzaron a tejer memorias que han servido para fortalecer la conexión que los une y escribir numerosos capítulos del amor incondicional que se profesan.

A mamá Edda, el orgullo por los logros que va cosechando su nieto Freddo Vega, le brota por los poros. Se refleja en su sonrisa tímida, en la mirada tierna al escucharlo hablar, y al agradecer cada comentario de cariño y apoyo del público hacia el actor y presentador.

A días de nacido, lo protegió con recelo por ser prematuro. Con el paso de los años, lo fue mimando mientras abonaba a su crianza junto con su hija, Edda Yadira Ortiz de Jesús, a quien apodan “Yady”. El artista honrará a las dos durante su espectáculo “Magda & Freddo el Show” el próximo 8 y 9 de mayo a las 8:30 de la noche en el Centro de Bellas Artes de Caguas, en un encuentro dedicado a las madres.

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“Yo le deseo lo mejor del mundo y él sabe que lo amo con mi vida”, afirmó contundente Edda de Jesús Morales, natural de Salinas, antes de que los recuerdos comenzaran a invadir la conversación. “Él era bastante inquieto”, confesó entre risas. “Y creativo. Siempre ha sido así, siempre. Se disfrazaba, se ponía un gabán, empezaba a hablarnos y ahí tenías que verlo. Era algo que no te podías perder”, prosiguió sobre la personalidad que ya daba señas de amar el mundo de los medios.

“Eso era a cada momento. Yo siempre creía que él por donde se iba a tirar era por el periodismo porque como él siempre estaba hablando y tenía buena dicción, se sabía expresar. Eso ha sido siempre, desde pequeñito, y con su chispa de humor”, reveló la principal fanática del presentador, y aclaró enfática que “yo estoy orgullosa de todos mis nietos porque unos han logrado unas cosas y otros, otras”.

Al reiterar la naturaleza amorosa de Freddo, hizo referencia a su apoyo durante uno de los momentos más difíciles, tras fallecer su esposo. Su nieto decidió vivir con ella un tiempo.

Freddo no presume de ser el nieto favorito, pero sí asegura que entre él y mamá Edda hay algo que hace su relación con ella una especial. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Tenía 12 años. Eso fue algo bien bonito que él hizo”, sostuvo mientras el artista la observaba atento. “La mamá estaba sufriendo porque yo me iba a quedar sola esa noche. Ella daba vueltas y vueltas y quería que yo me fuera para su casa, y yo le dije ‘no, si yo me voy de esta casa hoy, yo no voy a virar, y yo quiero quedarme en mi casa. Entonces él sale y dice ‘mami, te puedes ir tranquila porque yo me voy a quedar con mamá’. Ella le dice ‘Freddo, yo no estoy relajando’, y él le dice ‘y yo tampoco’”. El presentador expresó lo complacido de su decisión. “En la casa hay mil cuartos y yo dormía con mamá todas las noches. Yo siento que mamá Edda estaba bien vulnerable. Por eso me fui con ella, y lo hice sin pensarlo”, expuso sobre la convivencia que su abuela procuró que fuera temporera.

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“Se quedó conmigo a vivir como dos años. Después yo fui sacándolo porque me daba pena y yo sé que él quería estar en su casa, con sus amistades en su casa, y poco a poco hasta que se fue con su mamá”.

Desde la primera vez en el Teatro Braulio Castillo, en Bayamón, su abuela no se pierde ninguna presentación. “A mí me gusta sentarme a verlo. Yo le digo estas palabras ‘olvídate que yo estoy aquí, es tu show’. Ya estoy un poquito más tranquila, pero al principio me ponía nerviosa”, confeso sonriente. “En el Coca-Cola (Music Hall) no pude aguantar. Lloré muchísimo. Me emocioné al ver tanta gente apoyándolo. Me senté y empecé a llorar porque yo estoy muy orgullosa de ver la gente que lo ama tanto y eso no todo el mundo lo consigue. Por eso yo le digo ‘eso es lo que tú tienes que cuidar, que la gente te ama’”.

Ama ser consentido

Para Freddo, las razones para desbordarse de amor hacia mamá Edda forman una lista muy larga. La relación que los conecta la considera única.

“Ella es el amor de mi vida”, manifestó enfático. “Yo creo que yo soy el favorito”, analizó entre carcajadas. “Es que mamá Edda y yo tenemos una relación que yo creo que ninguno de los nietos ni de los hijos tiene. Por ejemplo, yo texteo con mamá Edda todos los días. Todo lo que tengo yo se lo envío. Hablamos, conversamos, entonces siento que hay una conexión entre mamá y yo... No es que yo sea más querido que los demás, no es que ella me quiere más a mí, no es que ella no me regaña, porque me regaña. Es que hay algo entre mamá Edda y yo que es inexplicable, que no lo tiene nadie, solo ella y yo”.

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Desde siempre lo consintió. “Yo nací prematuro. Yo creo que yo estuve como tres meses metido dentro de un cuarto porque ella no dejaba que nadie me viera, que no cogiera sol, cuidándome. Es bien protectora”, aseveró sobre quien por mucho tiempo trabajó como cosmetóloga, y presumió sus encantos al cuidarlo.

“Todo lo que yo le pidiera… Me hacía avena por la mañana. Ella se pasa en el monte… La casa de ella tiene un patio bastante grande. Se pasa bregando en sus matas, y toda sucia y sudada, dejaba todo, se limpiaba las manos, se ponía a cocinar”, recordó dentro de las dinámicas mientras crecía. “Me acuerdo que siempre le pedía chuletas, arroz blanco y habichuelas ‘guisás’, que es mi menú favorito”, agregó, y afirmó con gran entusiasmo que “mamá Edda también es la que me enseñó a cocinar”.

Su abuela también influye en sus presentaciones. “Mamá Edda es la fanática número uno porque en todos los shows tengo que sacarle una silla para que ella lo vea. Y también influye bastante en todo lo que yo hago, todo lo que yo escribo, todo lo que yo digo. Tengo mis límites gracias a mamá Edda. A veces como que me cohíbo de decir cosas porque yo digo, ‘mamá Edda se va a molestar’”, confesó principalmente sobre “hablar malo”.

Entre los constantes consejos a lo largo de su crianza hay uno que mantiene muy presente. “Todavía me lo dice, y es que siempre sea yo. ‘La gente te quiere y te ve de esta manera porque ese eres tú, así que esa esencia, mantenla’. Es lo que me recalca siempre”.

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Un encuentro para reír

La ilusión invade a Freddo Vega al hablar de “Magda & Freddo el Show” en mayo. Las presentaciones tendrán una variación de las que ya realizó en el Coca Cola Music Hall, en el Teatro Yagüez de Mayagüez, y en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Todas las funciones mías son diferentes porque se inventan cosas e improviso. Pero en esta va a haber un ‘twist’ para madres”, adelantó. “No va a cambiar mucho la esencia del show porque ya funciona, ya la gente se ríe, pero por ejemplo, en estos shows de Caguas, que es el último, le voy a tener un detallito a todas las madres que van a ir”, dijo el también talento del programa radial “El Mega Reguero” (La Mega FM) con Danilo Beauchamp y Alejandro Gil.

“Estoy invitando a la gente a que vaya a pasar una noche de risas, de buen humor, de pasarla brutal con su mamá porque a mí me encantaría llevarme a mamá Edda o a mami a un evento como ese donde sé que la van a pasar bien, donde sé que se van a reír, donde sé que se van a olvidar de todos los problemas por un rato. Ese es el ‘mood’ que quiero, como que sea un ‘date’ de mamá e hijos”.

Los boletos para “Magda & Freddo el Show” están disponibles en Ticketera, en la boletería de Bellas Artes de Caguas y casaproductora.com