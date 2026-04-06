El galardonado cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa dedicó un emotivo mensaje de aniversario de bodas a la presentadora y actriz dominicana Alexandra Malagón inspirado en los 13 años que se cumplen desde que realizaron su enlace nupcial en el hotel Condado Vanderbilt, en San Juan.

Con el romanticismo que lo caracteriza en sus canciones, el “Caballero de la salsa” resaltó su admiración hacia su pareja y la alegría que contar con su complicidad.

“13 años de felicidad se escriben con A de @alexandramalagon”, inició su mensaje, que acompañó con una foto de ambos sonrientes. “Los años traen… Buenas, malas, retos, logros, sueños, proyectos etc... Pero saber que estás ahí, al lado, da tranquilidad, estabilidad y paz. Gracias por ser, gracias por estar...”, prosiguió. “Celebro hoy contigo estos 13 años, que el amor y la bendición de Dios sumarán un siglo...”.

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Alexandra Malagón también le dedicó unas palabras cargadas de romance y regocijo por la relación.

“13 años casados. 21 años eligiéndonos”, escribió. “Mi negrito, hay amores que llegan y se quedan, que crecen con el tiempo y se convierten en el hogar más seguro que existe. El tuyo es ese amor para mí. Nos unió la música, ese lenguaje del alma que solo los dos entendemos, y nos ha mantenido juntos el amor y el respeto mutuo que hemos construido día a día. Eso somos nosotros, Gilberto, una canción que no termina. No siempre fue fácil, pero siempre valió la pena. Cada momento vivido a tu lado me recuerda por qué te elegí, y por qué te volvería a elegir una y mil veces más”, destacó. “Gracias por ser mi compañero, mi cómplice, mi persona favorita. Hoy celebramos otro año juntos, pero en mi corazón festejo cada día que me regalas tu amor. Te amo hoy, mañana y siempre. Feliz aniversario de encaje , mi negrito”, concluyó.

El cantante y la presentadora se casaron el 6 de abril de 2013 en una ceremonia oficiada por el reverendo David Valentín. Víctor Manuelle, Tito Nieves, Kany García, Bárbara Bermudo, Amaury Nolasco y el entonces gobernador Alejandro García Padilla con la primera dama, Wilma Pastrana, fueron algunos de los invitados al evento.