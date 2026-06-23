Le célebre actriz Marian Pabón utilizó las redes sociales para reflexionar sobre el valor de apostar a nuestra felicidad por encima de tomar decisiones enfocadas en complacer a los demás. Su razonamiento parte tras observar a una creadora de contenido quien, en asuntos de moda, se rige por vestir ropa y accesorios con los que se sienta a gusto, independientemente de las tendencias de moda.

Más allá de tratarse de un tema de estilo, la artista hizo un análisis de cuán importante es priorizarnos y ser honestos a lo que queremos.

“En Tik Tok estoy siguiendo a una señora que es una señora mayor, y antes de que vengan todos los ‘haters’ a decir ‘pero mayor eres tú’, sí, yo sé que soy mayor, pero la señora me lleva como diez años, es lo que yo pienso, más o menos, o sea que sí es mayor, por lo menos, que yo. Ella es fabulosa”, expuso a través de un video que compartió ayer en sus redes sociales, en el que también aclara que, de momento, no recordaba el nombre de la “influencer”.

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“Todos los días se pone algo bonito porque ella quiere verse bonita y se quiere sentir bien, no para que la gente diga que se ve bonita o no se ve bonita, (sino) para ella sentirse bien. He estado mirándola todos los días y se pone una combinaciones que a veces yo digo ‘diablo, es que eso como que, si te pones a verlo, no pega’, pero a ella le queda tan bonito”, prosiguió con una amplia sonrisa al describirla.

“Y yo decidí que de ahora en adelante yo me voy a levantar por la mañana y si no es que tengo que hacer ejercicios, voy a hacer diligencias, o voy a hacer cosas, yo me voy a vestir bien, y voy a usar combinaciones extrañas porque yo visto un poco extraño, pero voy a vestir como a mí me dé la gana y me voy a poner lo que yo quiera que me haga sentir feliz a mí. Ya llegó el momento en que yo tengo que hacerme feliz”, afirmó. A su vez, adelantó que eventualmente compartirá sus “looks” como reflejo de su determinación.

“Si no les gusta, pueden decir que no les gusta porque en verdad no me va a importar. Es como dice la señora, si me hace feliz a mí, voy a ser feliz, y hoy lo hice, lo que pasa es que no lo voy a enseñar, el ‘outfit’ de hoy, pero lo hice. El ‘outfif’ no pega en nada. Son cosas como extrañas, distintas, pero juntas como que se ven bien. Dos señoras me pararon a decirme lo bonito que se veía mi ‘outfit’”, resaltó dentro de su aprecio y agradecimiento por el cariño del público. “Así que mira, mañana voy con uno. Déjame ver si me atrevo a ponerlo porque ustedes pueden ser demasiado crueles (ríe), pero los quiero. Un beso”.

Las expresiones de admiración comenzaron a inundar la sección de comentarios, que entre sus seguidores incluye a otras figuras del entretenimiento. La actriz Suzette Bacó celebró su decisión. “Eso ehhhh….ponte lo que te haga feliz!!! Alguien de los que opinan te pagan algo???”, escribió. La cantante Gisselle Ortiz se sumó a felicitarla. “Exactamente! Me encanta esa actitud!”. El actor Julián Gilormini también elogió su reflexión. “Tú siempre andas bella, no importa lo que te pongas. Te amo!”.