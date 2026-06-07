El destacado bailarín y coreógrafo dominicano Iván Tejada falleció este sábado, según confirmó el hospital Darío Contreras en un comunicado de prensa. El deceso se produjo ocurrido este sábado 6 de junio, a las 7:20 de la noche.

Tejada, quien fue miembro del grupo de baile de Milly Quezada y Miriam Cruz, permanecía ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos de ese centro de salud desde el viernes 29 de mayo, luego de haber sufrido un accidente de tránsito.

“Desde que fue trasladado al área de Emergencias, nuestro equipo médico especializado desplegó todos los recursos humanos, técnicos y asistenciales disponibles, realizando los mayores esfuerzos para preservar su vida, brindándole una atención médica integral, oportuna y de alta calidad, acorde con la complejidad de su condición clínica”, señaló el centro hospitalario en un comunicado de prensa.

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La semana pasada, luego de ser reportado como desaparecido, un vocero de la institución Diego Pesqueira comunicó que Iván Tejada fue hallado en el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras. La Policía Nacional informó la localización del bailarín.

“De manera preliminar, las informaciones recabadas indican que el señor Tejada habría resultado lesionado tras verse involucrado en un accidente de tránsito, presentando golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo”, indicó.

Tejada era conocido por ser coreógrafo del reality “Quién baila mejor”, producido por Hugo Devana. También participó en Premios Soberano