El presentador radial Rubén Sánchez regresó este lunes a su programa Temprano en la Mañana, transmitido por WKAQ 580, luego de más dos semanas fuera del aire. Durante su regreso, ofreció una disculpa pública al licenciado Leo Aldridge, con quien protagonizó un incidente en vivo que generó amplia controversia.

Aunque la estación radial no confirmó si su ausencia fue resultado de una sanción disciplinaria, el regreso de Sánchez se da en medio de interrogantes sobre las consecuencias del altercado.

“Deseo expresar mis más sinceras disculpas por el lamentable incidente ocurrido con el licenciado Leo Aldridge. Reconozco que no debió suceder; y lamento, lo lamento profundamente. La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, es inaceptable y no tiene cabida en nuestra sociedad ni en espacios donde debe primar el respeto”, expresó Sánchez al inicio de la transmisión", dijo.

PUBLICIDAD

“Presento mis excusas al licenciado Aldridge, a mis compañeros de trabajo en WKAQ, a la gerencia y más especial a nuestra audiencia que confía en nosotros por la información responsable que les proveemos todos los días”, agregó.

Regresó Rubén Sánchez tras semanas de retiro espiritual | Hoy empezó el programa pidiéndole perdón a Leo Aldridge por haberle dicho pendejo, en la cara pic.twitter.com/T4bOBqitPb — Puestos Pa'l Problema (@ElPodcastPPP) September 22, 2025

La salida temporal de Sánchez se produjo tras un incidente ocurrido en la emisora, en el que irrumpió en la cabina de transmisión para confrontar e insultar al abogado y comentarista político Leo Aldridge.

“Tu eres un pende*&. No te metas conmigo. Pende*&, no te metas conmigo. Pende*&, en la cara”, afirmó Sánchez durante el incidente.

Tras lo ocurrido, el gerente de contenido de WKAQ, Joel Lago Román, se dirigió a la audiencia para disculparse.

“Las expresiones que se pudieron escuchar segundos antes de ir a la pausa no representan la posición de esta estación. Son bochornosas, y a nombre de esta estación y de todo el equipo de trabajo de WKAQ 580, le pido disculpas a la audiencia. No debería ocurrir", mencionó Lago Román.