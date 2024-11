Su rutina abarca numerosos compromisos, tanto en lo personal como en lo profesional. En ese sentido, mantener un estado de armonía no siempre resulta una tarea sencilla. Pero esto no resta su interés en contar con dinámicas que promuevan su bienestar.

La empresaria Stephanie Font Rodríguez disfruta a plenitud su labor al frente de las clínicas de belleza SunTan PR & Esthetic en San Juan y Mayagüez. También, la relacionada con su faceta como madre del pequeño Sebastián, producto de su relación con el cantautor Christian Daniel. Encontrar técnicas para un estado óptimo resulta prioritario en su agenda.

“La armonía para mí es un balance en la vida entre tus responsabilidades, y lo que te gusta hacer y te hace sentirte pleno”, reflexionó quien fuera talento del programa “Puerto Rico Gana” (Telemundo) hasta octubre, tras su decisión de retirarse luego de cinco años y seis meses de labor.

“La salud mental y emocional, lamentablemente, a veces sin darnos cuenta, la tenemos destruida”, analizó Stephanie, quien confesó que ha vivido etapas difíciles en las que la terapia sicológica le ha servido de ayuda. Incluso, estableció lo importante de aprender a ver a los expertos en conducta humana como aliados para el bienestar, fuera del estigma negativo o de vergüenza que muchos todavía le tienen.

“Cuando uno toca fondo, ya no hay más ‘break’ que subir. Hay que tener todo a tu disposición porque nadie va a venir a salvarte. Eres tú mismo quien tienes que decir ‘ok, yo quiero esto para mi vida y lo voy a lograr, ¿qué tengo que hacer?’”, dijo sobre el compromiso que cada persona debe tener consigo en la búsqueda por estar bien. “Con un psicólogo, con un ‘coach’, hay diferentes alternativas. En mi caso, yo tuve psicólogo, psiquiatra, y también cogí ‘coaching’ de mujeres que te ayudan en lo que es el empoderamiento, mujeres de alto valor para tú poder forjarte en diferentes áreas de tu vida”, confesó.

La empresaria reiteró la relevancia de centrarnos en nuestros anhelos, y trabajar por ellos. “La persona más importante que te va a ayudar eres tú mismo”, reflexionó. “Detente, analiza qué tú quieres en tu vida y qué necesitas para lograrlo, si realmente donde tú estás te va a hacer florecer. A veces es bien difícil porque uno piensa que no vas a poder, pero al contrario, cuando tú salgas de ahí, aunque no va a ser fácil los primeros días, o los primeros meses, después te vas a dar cuenta de que hiciste la alternativa correcta”.

1. Su mascota

“Mi perrito (Jack) llegó en un momento en mi vida… (se le entrecorta la voz) cuando yo pasaba una depresión. Con el tiempo yo me sentía tan sola, que yo decía ‘yo quiero un perrito’. Rabito Kontento, una fundación que se dedica a rescatar animales, yo vi uno en las redes y dije ‘yo quiero este’ (…) Son bien rigurosos y pasé la entrevista. Este perrito me cambió la vida. Es el perrito más noble del mundo y llegó en el momento correcto. Me saca a mí de mi zona de confort y me pone en armonía, porque si yo tengo tanto trabajo, mi perrito me mira con estas ganas de jugar y yo digo ‘espérate, déjame darle ‘stop’ al trabajo’”.

2. Ejercitarse

“Me encanta el gimnasio. Aun durante el embarazo, seguí el entrenamiento. Me gustar ir por lo menos de tres a cuatro veces por semana. Aunque no entreno con la misma intensidad que hacía antes, sé que me ayuda tanto física como mental, así que para mí el ejercicio es bien importante”.

3. Vigilar la alimentación

“Soy una persona que cuido mucho lo que como. La alimentación es importante. Yo no como fuera. Yo todo lo cocino, y Christian me cocina también. Soy bien saludable en ese aspecto”.

4. Ir al psicólogo

“A pesar de que hoy día me siento superplena y gracias a Dios no padezco de nada emocional, yo siempre digo que es bueno ir a un consejero o a un psicólogo. En la actualidad, Christian y yo vamos a uno mensual. Nosotros como pareja estamos superbién, y como individuos, pero siempre vamos juntos a las sesiones y hablamos cosas de pareja, hasta cosas individuales. Él nos ayuda a técnicas para uno estar más en armonía con uno mismo y en pareja, y eso ha sido también clave para nosotros. Es la relación más linda y sana que he tenido. Ahora con Sebastián es algo increíble. Yo nunca pensé que un amor pudiera ser tan bonito”.

5. Tiempo en familia

“Dedicar calidad de tiempo con mi familia es importante. Soy de Cabo Rojo, así que algo que podamos hacer para estar en familia es algo que atesoro, y por lo menos trato de hacerlo ya sea en mi propia casa o en casa de alguien. Como pareja, también irnos juntos a algún lugar, o vámonos de viaje, así sea algo cerquita aquí en Puerto Rico”.