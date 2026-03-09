El coreógrafo español Toni Costa publicó un mensaje en sus redes sociales en el que responde a quienes han cuestionado su ausencia durante la reciente fiesta de cumpleaños de Alaïa, hija en común con la presentadora y actriz Adamari López.

A través de un video, el bailarín explicó en detalle cuánto anheló estar presente durante el evento, y las razones que motivaron que no lograra llegar a tiempo. Los comentarios se derivaron de la publicación que compartió López ayer, con visuales que muestran numerosos instantes del festejo.

“Su mamá le celebró una fiesta de cumpleaños, así es, que por cierto, a mí me encantó. Fue superlindo todo. Sé que la pasaron superbién y obviamente, me hubiera encantado estar ahí presente como siempre hemos hecho”, relató Costa.

“Este año se complicó la cosa porque surgió un viaje de trabajo. La logística… Intentamos cuadrarlo para poder hacerlo todos juntos como siempre hemos hecho, pero fue imposible. La fiesta se celebra el sábado y yo llegué el domingo”.

El bailarín mencionó que su hija estaba al tanto de su dificultad para estar presente en la celebración. “Ella entiende perfectamente porque siempre le hablamos con transparencia, y lo que importa es que ella siempre sienta que es amada por los dos papás. Ustedes saben que nuestra familia cambió hace unos 5 años”, rememoró sobre la separación que ambos anunciaron en 2021, tras casi una década juntos.

“Siempre hemos intentado hacer lo máximo posible juntos en familia, con respeto y para que ella esté bien. Pero a veces las cosas no salen como uno quiere”.

Costa adelantó con emoción que realizará una celebración para Alaïa. “Va a tener dos fiestas. Ya vieron que su mamá le hizo la suya con mucho amor, y yo llevo ya unos meses organizando la que vamos a celebrar juntos”. De paso, exhortó a ser cautelosos a la hora de señalar o criticar a alguien.

“Les quiero decir algo de corazón, y es que la próxima vez antes de juzgar la vida de alguien, respeten, porque no saben toda la historia”, expresó.

Alaïa cumplió 11 años el 4 de marzo. Adamari López compartió en las redes sociales el festejo, que se dio entre amigos y un “pool party”. “Verte feliz… disfrutar cada momento, reír, abrazar a tus amigos y sentirte tan querida, es de las cosas que más llena mi corazón”, escribió la presentadora en sus redes sociales.