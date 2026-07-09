La celebración, este fin de semana, de la Gran Feria de Turismo Interno en el Balneario de Boquerón seguramente atraerá bastante público a Cabo Rojo para disfrutar de su variada oferta de entretenimiento. Pero, para aquellos que se animen a explorar un poco más allá de ese festival, este pueblo tiene muchísimo que ofrecer.

De acuerdo con su alcalde, Jorge A. Morales Wiscovitch, “al ladito del Balneario” hay “otro lugar hermoso” que es “el poblado de Boquerón”, donde asegura que “no solamente vas a compartir la alegría y el buen trato” de su gente y sus negocios, sino que además podrás disfrutar de “una experiencia gastronómica extraordinaria” en sus diferentes restaurantes, así como de bebidas, música en vivo y karaoke en sus “barritas”.

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Vistazo al Muelle de la Libertad, en Boquerón. ( Isabel Ferré Sadurní )

La oferta gastronómica no se limita a Boquerón, pues, según Morales, en el centro urbano también “ha subido muchísimo” y recientemente se abrió allí, frente a la plaza, una heladería Gold Ice Cream, “que está recibiendo muchas personas”. También está Papa’s Pizza, un negocio famoso por sus premios en diferentes competencias que “siempre está lleno de turistas”.

“Y el pescado, dondequiera que tú pares en Cabo Rojo hay pescado fresco”, afirma el alcalde, agregando que “en Puerto Real, tenemos la villa pesquera más grande de Puerto Rico, donde cientos de pescadores salen de esa villa pesquera y otras aledañas a coger el pescado fresco que consumimos en todos los restaurantes de Cabo Rojo y en muchos de Puerto Rico”.

Y si de gastronomía se trata, no se puede dejar fuera a Joyuda, que tiene lo que llaman “la milla de oro de buen comer”, que es “una milla de restaurantes de mariscos, y otras cosas también, pero el 90% es marisco, desde la langosta, el chillo frito, entomatado, empanado, pulpo, charrucho”.

“Y todas esas cositas las consigues en Joyuda y en muchos otros lugares de Cabo Rojo, incluyendo Boquerón, Guaniquilla, Puerto Real, entre otros. Y Combate, por supuesto, que tiene una oferta gastronómica extraordinaria”, aseguró Morales.

Más allá del tema culinario, el alcalde también recomienda “visitar el centro urbano, que está muy bonito” y cuenta con “varios monumentos”, como el dedicado al historiador, autor y dramaturgo Salvador Brau; la iglesia católica San Miguel Arcángel; el Obelisco de la Fundación; y el mausoleo de Ramón Emeterio Betances, “como le conocemos, el Padre de la Patria, que entre otras cosas fue libertador de esclavos y allí en la iglesia católica compraba los niños antes de ser bautizados, para que fueran más baratos, y les regalaba la libertad”.

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“Pero lo interesante de ese mausoleo es que los restos de Betances fueron traídos de Francia y están allí, en el centro de la plaza”, agregó Morales.

En cambio, si el visitante se inclina más por el deporte y los ejercicios, “tenemos un complejo deportivo bastante completo”, que cuenta con “pista atlética, canchas de tenis, campos de bateo, un skate park” y, para el futuro cercano, un pequeño estadio de fútbol que está ya en más del 50% de su construcción.

Por último, y no menos importante e interesante, para los amantes de la naturaleza, Cabo Rojo cuenta, además de sus playas, “como la de El Combate”, con varias reservas, “como Las Salinas de Cabo Rojo, donde tenemos la industria más antigua de Puerto Rico y el Caribe”.

Combate, en Cabo Rojo. ( Isabel Ferré Sadurní )

“Eso es en el camino hacia el faro, que, aunque lo cierran, muchas personas estacionan y caminan, y allí podemos ver, aparte de los puertorriqueños, a gente de Francia, de Inglaterra, de Rusia, de Japón. O sea, muchas personas que uno ni se imagina están visitando el faro. Y eso es pasando por Las Salinas. Allí también hay una torre de observación, que es del centro interpretativo, que es bien alta, y pueden ver las bellezas de ese lugar. Y por supuesto, el Faro de los Morrillos, que es único en su clase y es visitado por muchas personas. Este fue construido en el 1882”, insistió Morales.

Como detalle adicional, el alcalde aseguró que, para la celebración de la Gran Feria de Turismo Interno, “vamos a estar trabajando bien duro con la seguridad… para que puedan disfrutar de manera sana”, y, además de los estacionamientos en el Balneario de Boquerón, tendrán disponible el estacionamiento del complejo Rebekah Colberg, desde donde habrá transportación gratis al balneario.