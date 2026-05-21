En Puerto Rico siempre hay opciones para disfrutar del fin de semana en familia, con amistades y hasta solo.

Échale un vistazo a algunos de los eventos que se realizan desde hoy hasta el domingo.

Llegó la hora de “El regreso a casa”

Con una carrera de más de tres décadas, el exponente urbano Nicky Jam cuenta las horas para ofrecer dos conciertos en su tierra: Puerto Rico.

La cita es en el Coliseo José Miguel Agrelot, donde ofrecerá funciones el sábado a las 8:30 p.m. y el domingo, a las 8:00 p.m.

El artista hará un recorrido musical a través de sus éxitos, que incluyen los temas “Hasta el amanecer”, “El perdón”, “Si tú la ves” y “El amante” También contará con artistas invitados.

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Los boletos para su espectáculo “El regreso a casa” -del que solo quedan para el domingo- están disponibles a través de Ticketera y en la boletería del Coliseo.

Jala Jala: El Combo Filarmónico

La Orquesta Filarmónica de Puerto Rico presenta este sábado una experiencia única donde la salsa y la música clásica se unen en un mismo escenario.

“Jala Jala: El Combo Filarmónico” es un espectacular tributo a la legendaria trayectoria de El Gran Combo de Puerto Rico, llevando sus más grandes éxitos como “Brujería”, “Jala Jala”, “Me Liberé” y “Un Verano en Nueva York”— bajo una nueva dimensión musical con imponentes arreglos filarmónicos.

De los creadores de “Dancing Queen” y “Me Enamoro de Ella” este es un tributo lleno de energía y sabor, con más de 60 músicos, cantantes y bailarines en escena que darán vida a una experiencia inolvidable.

Bajo la dirección musical del maestro Isidro Infante, esta será una noche para disfrutar, recordar y celebrar lo mejor de la música de “la Universidad de la Salsa”.

La función será el sábado, a las 8:30 p.m., en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos en Ticketera y TicketCenter.

Elena Rose en el Coca Cola Music Hall

La cantante y compositora Elena Rose celebra un nuevo capítulo en su carrera musical con el Alma Tour, que tendrá una parada hoy, jueves, en el Coca Cola Music Hall.

La venezolana se encontrará con la fanaticada boricua que disfrutará de las interpretaciones en vivo de los éxitos de su álbum debut “Bendito verano”, un proyecto que lanzó el año pasado y fue incluido en listas de Mejores álbumes del año por Rolling Stone (U.S. y en Español), Billboard y Hypebeast Latam, y que supera los 100 millones de reproducciones globales.

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Elena Rose se presentará en el Coca-Cola Music Hall. ( Suministrada )

Esta primera parte de la gira recorrerá Miami, Ciudad de México, Monterrey, Guatemala, Madrid, Barcelona, Ciudad de Panamá, San José, Santo Domingo, Bogotá, Medellín, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Quito, San Juan y Chicago, trazando un mapa internacional que acompaña el crecimiento de su audiencia entre Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

El Torito en concierto

El reconocido merenguero y bachatero dominicano Héctor Acosta “El Torito” se presenta este sábado en el Coca-Cola Music Hall a las 8:30 p.m. El espectáculo servirá como una celebración donde el artista festejará su cumpleaños junto a su fanaticada.

Las ouertas abren a las 7:30 p.m. Boletos en Ticketera

Bombazo de tradición en Ponce

El ritmo de nuestros tambores se siente más fuerte que nunca en el Pre-Encuentro de Tambores 2026, una celebración viva de nuestra herencia afrocaribeña, donde la bomba nos conecta con la historia, la energía y el orgullo de ser quienes somos. El rumbón se fomará el sábado en el Paseo Arias, callejón Amor, Ponce, de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

Plenazo en Arecibo

Prepárate el sábado para una noche llena de raíces, cultura y tradición junto a Los Pleneros del Fuerte. Disfruta desde las 7:00 p.m. del auténtico ambiente boricua con música en vivo, buena comida y mucha plena frente al mar. ¡Trae tu instrumento y únete al plenazo! Una celebración para compartir en familia y entre amigos.

Lugar: Restaurante Savanna, localizado en la Avenida Santiago Iglesias Pantín #152, en Arecibo.

Fiestas de la Cruz

Elementos como cultura, música y sabor se fusionarán este viernes y sábado en Puerta de Tierra con la celebración de la décimo quinta edición de las Fiestas de la Cruz, un evento que, más allá de sus raíces religiosas, se ha consolidado como una vibrante manifestación cultural que cautiva a amantes del arte, la música y la gastronomía puertorriqueña.

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Las fiestas inician con el tradicional rosario cantado y evoluciona hacia una explosión de ritmos bailables que incluyen bomba, plena, coplas y orquestas de salsa, acompañadas de una oferta gastronómica que evoca los sabores auténticos de antaño. Además, se rendirá homenaje a destacados gestores culturales de Puerta de Tierra, reconociendo su aportación a la preservación y desarrollo del patrimonio cultural de la zona.

El viernes se celebrará la Noche de Santa Bárbara, mientras que el sábado las fiestas estarán dedicadas al Divino Niño Jesús, ofreciendo dos veladas llenas de tradición, música en vivo y un ambiente festivo que resalta la esencia del barrio.

Información: (787) 810-3510.

Festival Casals de Puerto Rico en Santurce

Si eres fan de la música clásica, el Festival Casals de Puerto Rico arranca este fin de semana su edición 2026 con dos presentaciones de primer nivel que marcarán el comienzo de una programación que reúne a grandes figuras de la música clásica internacional y local.

La apertura oficial será este sábado, a las 7:00 pm, en la Sala Sinfónica Pablo Casals en el Centro de Bellas Artes de Santurce, con la participación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) bajo la dirección del reconocido maestro mexicano Carlos Miguel Prieto. El concierto contará además con la participación del destacado pianista mexicano Jorge Federico Osorio.

El violonchelista Emanuel Graf ( frank schroth )

El domingo, 24 de mayo, a las 4:00 p.m., el festival continúa con un recital de música de cámara en la Sala Sinfónica Pablo Casals a cargo del violonchelista Emanuel Graf y el pianista Teo Gheorghiu, dos intérpretes suizos reconocidos por la sensibilidad y virtuosismo de sus presentaciones.

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La edición 2026 del festival se extenderá hasta el 6 de junio con conciertos sinfónicos, música de cámara, estrenos mundiales y producciones escénicas especiales.

Sabor en el Mojito Fest

Gastronomía, música en vivo y mojitos ilimitados. Por primera vez, el Mojito Fest sale al aire libre este sábado. Dorado abre sus puertas a la mejor gastronomía, los mejores mojitos, y una noche inolvidable. El evento comienza a las 7:00 p.m.

Lugar: Parque Agroturístico de Dorado. Los boletos están disponibles en Ticketera.

Artesanías en Patillas

La 8va Feria Artesanal de Patillas es un espacio donde convergen el arte, la creatividad, la gastronomía y el orgullo de ser puertorriqueños. Disfruta desde este viernes al domingo de un ambiente vibrante con la participación de artesanos de toda la isla, exhibiendo piezas únicas hechas a mano, junto a quioscos, música, entretenimiento y atracciones que convertirán este fin de semana en una experiencia inolvidable.

Podrás encontrar piezas hechas a mano. ( JOSIAN BRUNO )

Aquí encontrarás desde arte tradicional hasta creaciones innovadoras, sabores auténticos y ese calor humano que distingue a nuestro pueblo.

Lugar: Predios del Terminal de Carros Públicos, Patillas

Endúlzate en Caguas

Como parte de la culminación de la Semana de la Abeja, el municipio de Caguas continúa desde hoy hasta el sábado con una serie de actividades educativas y culturales dirigida a resaltar la importancia de este insecto en el ecosistema y promover la conservación ambiental.

La agenda incluye actividades para toda la familia, talleres, experiencias educativas y espacios interactivos enfocados en la apicultura, la biodiversidad y el valor de los polinizadores para la seguridad alimentaria.

Hoy, jueves, habrá un evento de degustación de mieles, donde tendrán la oportunidad de conocer distintas variedades y sabores producidos localmente. Este evento a cargo de PR Honey Sommelier, tendrá un costo por participante. Los interesados pueden reservar a través de www.prhoneysommelier.com/eventos.

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La celebración culminará el sábado con la Feria Apícola Criolla, de 9:00 a.m. a mediodía, con una sesión educativa a cargo del experto en abejas y catedrático de la UPR en Río Piedras, el Dr. Tugrul Giray, quien presentará su conferencia “La mejor abeja para Puerto Rico”.

El evento, a realizarse en el Jardín Botánico y Cultural de Caguas, contará además con exhibidores y venta de productos derivados de las abejas, incluyendo miel, jabones, velas, productos artesanales y otros artículos relacionados con la apicultura local.

Información: 787-477-3805.

Fiesta en Paseo de los Artistas

Disfruta del evento artístico y gastronómico al aire libre más completo de Puerto Rico. Se realiza el tercer sábado de cada mes y la entrada es libre de costo.

La actividad, que arranca a las 5:00 p.m., promueve un espacio fijo para el arte y la integración de otros elementos, como presentaciones de músicos en vivo, declamación de poesía, actuación estilo teatro, de baile y danza, instalaciones artísticas y “body painting”, acompañado de una buena propuesta gastronómica local.

Lugar: Paseo de las Artes Abelardo Díaz Alfaro, Calle Padial, Caguas

Pa los fiebrús

La primera edición de Capital of Motors, un evento que busca presentar una nueva propuesta dentro de las exhibiciones de autos y reunir en un mismo espacio algunos de los vehículos más exclusivos e impactantes, se llevará a cabo el domingo desde las 10:00 de la mañana, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

La experiencia incluirá el ‘Watch Party’ de Fórmula 1 ya que se transmitirá el “Formula 1 Lenovo Grand Prix du Canada 2026”, que se celebrará en Montreal.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera.com.