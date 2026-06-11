Aunque muchas personas crean que es imposible, sí se puede viajar una semana solo con equipaje de mano.

Esta práctica tiene muchos beneficios, como ahorrar dinero en equipaje facturado, eliminar la probabilidad de que se pierda la maleta, reducir el tiempo de espera y moverte por esos gigantescos aeropuertos con menos peso y estrés.

La clave está en llevar solo lo necesario y no empacar cosas “por si acaso”.

Aquí, algunos consejos prácticos, sin enloquecer en el intento ni sentir que repites ropa en las fotos.

Verifica las medidas: Las dimensiones permitidas del carry-on cambian según la aerolínea. Es importante que revises cuánto tiene que medir y pesar tu maleta o mochila, así como lo que está permitido llevar.

PUBLICIDAD

Haz una lista antes de empacar: Escribe exactamente qué usarás cada día. Esto, además, eliminará el estrés a la hora de hacerla.

Escoge bien la ropa: La fórmula más fácil son los colores sólidos, preferiblemente neutros, que combinen entre sí, por ejemplo: negro, blanco, gris, crema y azul oscuro.

Recuerda seleccionar telas que sean livianas y no se arruguen fácilmente. Aunque debes limitar la cantidad de accesorios, estos también pueden darles un toque diferente a los conjuntos.

¿Algo Más? ¡Por supuesto!

Usa las piezas más grandes para el avión: si necesitas espacio en tu maleta, aprovecha y vístete con la ropa más pesada que tengas: jackets, mahones gruesos o tenis grandes.

Artículos de aseo, los necesarios: empaca los que sabes que utilizarás.

¿Necesitas todos los electrónicos?: no siempre es indispensable viajar con laptop, iPad, etc. Con el celular, a veces, basta.

Deja espacio si te gusta comprar recuerdos de los lugares que visitas.

El artículo personal cuenta: tu bolso puede salvarte, es espacio extra. Siempre echa ahí los documentos personales, el cargador del teléfono y una muda de ropa

Otros “tips”

La organización es fundamental: para que funcione, debes colocar bien tus piezas. Travelite, la reconocida marca de equipaje, recomienda colocar los objetos pesados en el fondo, como zapatos, pantalones y neceser. Lo que no quieras que se estruje, colócalo arriba. Y los objetos pequeños, como joyas, mételos en bolsitas separadas.

Enrollar, doblar, separar o comprimir: aquí todos tienen sus técnicas. Es cierto que el truco de enrollar la ropa en vez de doblarla funciona para aprovechar mejor el espacio, mientras reduce las arrugas.

También puedes utilizar organizadores para maletas o bolsas de compresión, que ayudan a reducir el volumen de la ropa y acomodar mucho mejor.

Utiliza el espacio de tus zapatos: en ese hueco guarda medias, ropa interior u otros objetos pequeños, como cargadores, recomienda la revista mexicana Travesías. Otro error común es llevar demasiado calzado porque ocupa mucho espacio dentro de la maleta.