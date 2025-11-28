Se prende la Navidad en Caguas

Su encendido será este viernes, 28 de noviembre, desde las 5:00 p.m., en el Centro Urbano Tradicional. El evento contará con tres tarimas simultáneas donde se presentarán agrupaciones musicales: en la Plaza Santiago R. Palmer, en el Paseo de las Artes y otra en el Paseo Gautier Benítez. El grupo de artistas incluirá a Taller Típico Criollo, Tuna Las Chavalas y Tuna Las Romanceras, Plenéalo, Los Hermanos Rosario, Lourdes Toledo y Herminio de Jesús, entre otros grandes artistas. Cada tarima tendrá un fin de fiesta que se dividirá como sigue: El Gran Combo de Puerto Rico en el Paseo de las Artes, Jossie Esteban y la Patrulla 15 en el Paseo Gautier Benítez, y La India en la Plaza Santiago R. Palmer. A partir del 29 de noviembre y durante el resto de diciembre, los visitantes podrán disfrutar del recorrido del Tren Navideño en la Plaza Santiago R. Palmer, con recorridos todos los viernes, sábados y domingos desde las 6:00 p.m.

Festival del Pastel en Orocovis

Se celebrará del 28 al 30 de noviembre en el estacionamiento público. El viernes será el encendido de la Navidad, con las presentaciones de Los Animales Parranderos y el Grupo Jataca. El sábado subirán a tarima Miguel Santiago y Música en la Montaña, Grupo Impactante, Cultura y Tradición con Trovadores, La Parranda de la Familia Alvarado, Planté Bandera y la Reina de la Trova, Victoria Sanabria. El domingo se presentarán Sentir Boricua, Grupo Candela auspiciado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, Kitín Rosario y su Orquesta con clásicos navideños, La Rumba, Luis Daniel Colón y Plena Libre. Habrá más de 100 artesanos, kioscos con comidas típicas -incluyendo la variedad de platos criollos de Orocovis- y pascuas navideñas, entre otros. Estará abierta la Galería San Juan Bautista en la Casa de la Cultura, donde se exhibirán artículos conmemorativos del bicentenario del pueblo.

Tradicional encendido en Camuy

El encendido en Camuy será en la plaza pública Luis Muñoz Marín. ( Suministrada )

El evento se llevará a cabo hoy a las 6:00 p.m. en la plaza pública Luis Muñoz Marín. El programa artístico contará con la participación de José Nogueras y El Junte de los Hermanos Sanabria. Además del encendido, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo y un ambiente festivo en comunidad.

Festival del Pirata en Quebradillas

Será en el Barrio Charcas hasta el 30 de noviembre, con música, quioscos de comida y el regreso del 5K del Pirata (las inscripciones son hasta el domingo a las 10:00 a.m.). Hoy se presentarán DW Band y Tributo Olga Tañón. El sábado, Siglo 21 Band y La Banda Algarete. El domingo, Sabor N Clave y Rumba Caliente. A las 4:00 p.m. es la salida del 5K del Pirata.

Fiestón Navideño en Ponce

Música, machinas gratis para los niños, estaciones de comida y artesanías es lo que ofrece la “Ciudad Señorial” en la Plaza Las Delicias este fin de semana a partir de las 6:00 p.m. Viernes será “noche gospel” con Jelitza Cintrón, D’ Harmony Voices, Liberty y sus Amigos y Unción Tropical. Sábado subirán a tarima Jorge Brown y Barreto “El Show”.

Festival Navideño Mocano

Será en la plaza pública José D. Quiñones. Habrá juegos, exhibiciones, estaciones de artesanías y manualidades, y “tours” para el Museo del Mundillo. Viernes se presentarán Los Ángeles Prietos, La Tuna de Cayey y El Piloto de La Salsa. Sábado se sumará el Festival del Mundillo con presentaciones de Parranda La Siempre Viva, Andy Montañez y Gisselle. Domingo será el Festival Gastronómico, con un encuentro de Trovadores, Lily y su Gran Trío, Parranda La Selecta, Parranda Amigos Unidos, La Tribu de Abrante y Milly Quezada.

Festival de La Montaña en Aibonito

Artesanías, talleres, charlas, juegos para niños, machinas, torneo de ajedrez y presentaciones artísticas son algunos de los ofrecimientos de este evento en la plaza pública. Viernes habrá taller de propagación de plantas. Haciendo Punto en Otro Son se presentará en la noche. El sábado se realizarán torneos de ajedrez y dominó, así como un taller interactivo de bomba, entre otras actividades. La música incluirá a Luiggi Texidor y Rafy Santana y la Orquesta Abran Paso. El domingo será el maratón del pavo y habrá un taller de bomba y plena. El programa musical contará con una banda de rock, trova campesina, Ulises y su Tumbao y la Tuna de Cayey.

Encendido Navideño en Naranjito

Música en vivo, quioscos de comida típica y artesanías son algunos de los ofrecimientos durante el encendido en Naranjito. ( Suministrada )

Será este sábado, 29 de noviembre, desde las 5:00 p.m. en la plaza pública. Habrá música en vivo, quioscos de comida típica, artesanías y otras sorpresas para la familia. Los más pequeños podrán retratarse gratuitamente con Los Tres Reyes Magos y darles sus cartitas con sus deseos para el Día de Reyes. La presentación artística dará inicio a las 6:00 p.m. con Conjunto Criollo junto a los Niños Trovadores y grupo de baile del Programa de Bellas Artes Municipal, seguido a las 7:00 p.m. por los naranjiteños Mariano Cotto y Pole Ortiz con Trompetas con Trovadores. Davián Raúl subirá a la tarima a las 9:00 p.m. El cierre estará a cargo del Conjunto Quisqueya a las 10:30 p.m.

A celebrar en Carolina

El tradicional encendido será este sábado desde las 6:00 p.m. en la Plaza Rey Fernando III con presentaciones de Bobby Valentín, Jandy Ventura y José Nogueras acompañando a la Orquesta de Conciertos de Carolina. Habrá estacionamiento disponible en Plaza Centro, en el Terminal del Vehículos Públicos y en el estacionamiento San Fernando. También, en el Coliseo Guillermo Angulo ya que habrá transporte gratuito hasta el evento con el SITRAC.

A disfrutar en Guayama

El tradicional encendido navideño será en la plaza de recreo Cristóbal Colón el sábado a las 6:00 p.m. con la presentación de Verso de Mujer. A las 7:30 p. m. subirá a la tarima Chamaco Rivera, seguido de Bonny Cepeda. Mael Ruiz estará a cargo del cierre del espectáculo. Habrá kioscos con artesanías y comida típica de Navidad.

Mayagüez recibe la Navidad

Danny Rivera ( Suministrada )

El encendido navideño será sábado en la Plaza Almirante Cristóbal Colón a partir de las 6:00 p.m. El espectáculo musical contará con Julio César Sanabria, Danny Rivera y El Gran Combo de Puerto Rico. Habrá machinas gratis para niños y kioscos con artesanías. El domingo iniciará ‘Cine en la plaza’ a las 6:00 p.m. También habrá funciones el 7, 14, 21 y 28 de diciembre, y el 4 de enero de 2026.

Vuelve La Feria The Park

La Feria The Park 2025 arrance este sábado. ( Suministrada )

Comenzará su jornada este sábado a las 3:00 p.m. en el estacionamiento del Estadio Hiram Bithorn, en San Juan. Contará con cuatro montañas rusas, las que se sumarán a las decenas de machinas, casas temáticas y juegos para el disfrute de todas las edades. El “Mini-Circo” realizará dos funciones diferentes.

Se ilumina Casa Manresa

A partir de este sábado y hasta el próximo 4 de enero, cada fin de semana abrirá sus puertas para que los visitantes puedan disfrutar de un recorrido iluminado con estampas de la época navideña, que culminará con la llegada de los Reyes Magos a Belén. Los mismos inician a las 6:00 p.m. y se extienden hasta las 10:00 p.m. Se solicita un donativo de $5 por persona el cual se utilizará como parte del Fondo Pro Mejoras del lugar e instalaciones. Habrá transportación gratis dentro de los predios de la casa para personas que tengan dificultad para caminar.

Entretenimiento en Plaza Las Américas

La jornada de “Black Friday” tendrá horario de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. con entretenimiento en vivo, invitados especiales, sorteos y experiencias diseñadas para toda la familia. Habrá música de pleneros y juegos para el público. Además de transmisiones radiales en vivo de Uno Radio Group, el evento contará con invitados especiales como Sesiones desde La Loma con Norberto Vélez y su equipo, Luis Vázquez y la presentación de su álbum navideño “Navidad en AI”, y la presencia del cantautor José Nogueras y del trovador Andrés Jiménez, “El Jíbaro”.

Celebración en Plaza Del Caribe

Las actividades este viernes tendrán horario especial de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. Además de entretenimiento en vivo, música de pleneros y sorteos, la jornada contará a las 9:00 a.m. con la animación de Alex DJ y música. A las 2:00 p.m. amenizará la Orquesta Sazón Criollo en La Plazoleta. A lo largo del día habrá juegos en la Caja Encantada, con ofertas y premios.