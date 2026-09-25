Los amantes de la salsa y quienes quieran aprender a bailar este ritmo tendrán una cita este domingo, 27 de septiembre, de 2:00 a 6:00 p.m., en el Paseo Lineal Juan A. Corretjer Montes de Ciales, donde se celebrará una tarde de música y baile.

La actividad, denominada Salsa en el Paseo Lineal, contará con la participación de Edwin “Kitín” Rosario y su Orquesta, además de clases de salsa para quienes quieran aprender o practicar sus pasos.

El encuentro también incluirá música a cargo de un DJ, artesanos, una exhibición de carros antiguos y otras actividades para el público.

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El alcalde de Ciales, Jesús Resto Rivera, invitó a la ciudadanía a participar de la actividad y destacó que la iniciativa busca ofrecer un espacio para que las familias puedan compartir.

“Es una realidad que desde la década de los 50 y 60 la salsa en Puerto Rico se convirtió en la representación rítmica y narrativa de nuestra historia urbana moderna. Desde entonces, tiene un rol protagónico en la historia musical del país. Son miles las personas que disfrutan de bailar y enseñar este ritmo tan popular en la isla, así que le invito a que nos acompañen”, expresó Resto Rivera en un comunicado de prensa.

La actividad busca, además, servir como una oportunidad para que los visitantes conozcan los atractivos y lugares de interés turístico de Ciales.