Existe otro Guaynabo. Uno que resguarda 500 años de historia, que relaja y huele a campo, que sabe a lechón, a frituras, a tacos, mariscos y carne ahumada, uno que, quizás, no conocías.

Y es que, para muchos, Guaynabo suele mirarse desde la lejanía o el movimiento: la ruta de paso hacia la capital, el lugar de trabajo, los tapones en la Martínez Nadal, los centros comerciales o las urbanizaciones de acceso controlado.

Pero basta con detenerse un rato para descubrir la otra parte, quizás la mejor, de la Ciudad de los Conquistadores.

“Guaynabo es mucho más que un centro urbano, es un destino turístico”, sostuvo Iván Vega Colón, director de la Oficina de Arte, Cultura y Turismo del municipio. “Combina historia, naturaleza, cultura y una amplia gastronomía”.

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Uno de los puntos de encuentro en Guaynabo es el Paseo Tablado, con variada oferta gastronómica. ( Suministrada )

Así que, si quieres conocer la verdadera esencia guaynabeña, aquí te presentamos esos lugares que debes visitar.

La ruta histórica

Fue en Caparra, a finales de 1508, donde Juan Ponce de León instauró el primer asentamiento español en Borikén, como se llamaba en ese entonces la isla.

Esta fundación inició el proceso de colonización que culminó en el país que conocemos hoy.

“La historia de Puerto Rico comienza por Guaynabo”, aseguró el funcionario. “Y eso hace que nuestra riqueza histórica forme parte esencial de lo que es la experiencia turística”.

Visitar el Museo y Parque Histórico Ruinas de Caparra es, entonces, pisar una época decisiva de la historia del archipiélago, en el que se pueden apreciar armas, vestimentas, vasijas y documentos oficiales de la época.

Esa riqueza histórica se extiende hasta el casco urbano donde se encuentra la iglesia San Pedro Mártir de Verona, una joya arquitectónica con más de 260 años de existencia.

“Está ubicada en la plaza pública, la única en Puerto Rico que le pertenece a la Iglesia”, precisó.

La ruta natural

Mientras, en el campo, al sur del municipio, se encuentra el Parque Forestal La Marquesa, el pulmón verde de la zona.

El Parque Forestal La Marquesa es uno de los principales atractivos para conectar con la naturaleza. ( Wanda Liz Vega )

“Entras ahí y se te olvida todo, el estrés de la ciudad, el tráfico y los ruidos”, indicó el jefe de Turismo. “Lo único que vas a escuchar son aves, tenemos más de 320 especies”.

La zona boscosa abarca casi 600 cuerdas y cuenta con un mariposario interactivo, donde se aprecia el ciclo de vida del insecto, un aviario, senderos, áreas de juego para la niñez y hasta cascadas.

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Una de sus principales atracciones es el paseo de siete minutos por teleférico, que te permite contemplar el parque desde las alturas.

Asimismo, cuenta con una Torre de Observación, con vistas panorámicas que, “si no hay mucha bruma o nubes, se puede ver hasta El Yunque y toda la costa de San Juan”.

Y si no quieres –o no puedes– caminar, hay un tren que recorre distintas áreas del parque, del que te puedes bajar y subir las veces que quieras.

La ruta gastronómica

Todo roadtrip boricua incluye una parada técnica para comer. En Guaynabo cuentas con “más de 200 establecimientos de comida y bebida” para saciar cualquier antojo: criollo, italiano, mexicano, asiático y contemporáneo.

Algunos de los grandes favoritos son:

La Frontera Tacos : un clásico, una opción casual, tipo chinchorro.

: un clásico, una opción casual, tipo chinchorro. Lechonera El Paso : en la carretera PR-173, está especializada en lechón relleno.

: en la carretera PR-173, está especializada en lechón relleno. El Rancho de Apa : en la misma ruta se encuentra este negocio familiar fundado en 1950 que ofrece lechón asado a la vara.

: en la misma ruta se encuentra este negocio familiar fundado en 1950 que ofrece lechón asado a la vara. Willy’s Pinchos : con más de 35 años de trayectoria, el icónico lugar se caracteriza por su buen ambiente y el sabor de sus pinchos.

: con más de 35 años de trayectoria, el icónico lugar se caracteriza por su buen ambiente y el sabor de sus pinchos. El Rincón de Abuelo : reconocido por sus alcapurrias de 12 pulgadas y sus 65 rellenos.

: reconocido por sus alcapurrias de 12 pulgadas y sus 65 rellenos. Barrio Pizzería: ubicado en el barrio Mamey, brinda unas vistas deslumbrantes de la ciudad.

Para cerrar la tarde o arrancar la noche, el punto de encuentro por excelencia es El Paseo Tablado, un espacio familiar y al aire libre que reúne nueve establecimientos con una oferta variada, como los 20 sabores de empanadillas artesanales de Cinco-15, la carne ahumada de El Foulball o los mariscos del Kiosko #1.

Esta efervescencia culinaria se celebra en dos grandes eventos que vale la pena visitar:

El Festival de la Patita Guisá : se lleva a cabo desde 1978 entre finales de febrero y principios de marzo, durante el Carnaval Mabó, en honor al cacique del mismo nombre.

: se lleva a cabo desde 1978 entre finales de febrero y principios de marzo, durante el Carnaval Mabó, en honor al cacique del mismo nombre. Esmeralda Culinary Fest: reúne a los restaurantes de las avenidas Lopategui, Alejandrino y Esmeralda. La próxima edición se celebrará durante el primer semestre de 2027.

“La gastronomía es uno de los motores más importantes para el desarrollo económico de Guaynabo”, destacó Vega Colón.

Por eso, la administración se encuentra en proceso de afinar su plataforma Taste Guaynabo, un catálogo que busca “destacar y promover” todo el quehacer culinario del municipio.

Próxima ruta cultural

Mientras, el recorrido turístico está a punto de sumar una nueva parada para los amantes de la cultura con el Museo de la Música de Puerto Rico que abrirá sus puertas el próximo 22 de noviembre con una celebración de pueblo durante todo ese fin de semana.

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El Museo de la Música abrirá el próximo mes de noviembre, ( Suministrada )

La ambiciosa instalación interactiva, ubicada en la avenida Carazo, propone un recorrido por la música puertorriqueña con salas inmersivas dedicadas a los instrumentos utilizados por los taínos, el proceso artesanal de la construcción del cuatro, y de diversos géneros como la salsa, música clásica y urbano.

También contará con espacios para niños y experiencias audiovisuales. “Puede salir Rafael Ithier y diferentes músicos en holograma, hablando”, apuntó.

El ayuntamiento también desarrolla un proyecto piloto para llevar artesanos, una vez al mes, a diferentes plazas.

“Quien visite Guaynabo se va a ir bien complacido”, afirmó el director municipal.

Otros lugares para visitar

Villa Campestre : una granja educativa y parque para la niñez.

: una granja educativa y parque para la niñez. Plaza municipal: con la Concha Acústica y el City Hall.

con la Concha Acústica y el City Hall. Plaza de los Artistas: un espacio abierto con exhibición de diez obras escultóricas representativas de los barrios de la ciudad.

un espacio abierto con exhibición de diez obras escultóricas representativas de los barrios de la ciudad. Plaza de los Comerciantes: con un mural que honra a los empresarios que “dieron la vida por este municipio a principios de la década de 1920”.

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