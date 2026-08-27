Nota el editor: Esta historia forma parte de la serie Coge Calle por la Isla donde te presentamos los lugares turísticos en Puerto Rico que pocos conocen y que valen la pena ponerlos en calendario para visitarlos en algún momento.

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San Sebastián. ¿Quién fue Don Ché González Acevedo? ¿Y qué sucedió el día después del Grito de Lares en 1868?

San Sebastián, asentado en la parte oeste de la Cordillera Central, responde estos interrogantes a través del turismo educativo y cultural. Mantiene viva la memoria de aquellos que fundaron el pueblo y lo honraron con el fruto de sus manos.

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Primera Hora recorrió el pueblo para identificar los lugares más atractivos. Estos son:

Plaza de la Identidad Pepiniana

Más de 60 murales biográficos preservan el legado de personas ilustres de este municipio. Fueron hijos de la Ciudad del Pepino, así como obreros, artesanos, parteras y hamaqueros.

19 de mayo, 2026 San Sebastián, Puerto Rico Plaza de la Identidad Pepiana Recorrido por el pueblo de San Sebastián. Foto por Stephanie Rojas Rodríguez / Primera Hora ( Stephanie Rojas Rodriguez )

Su patrimonio continúa siendo parte del vernáculo diario, pues está plasmado en la Plaza de la Identidad Pepiniana, una de las muchas paradas obligatorias y hasta educativas que ofrece el pueblo a todo el que lo visita.

“En esta plaza se resalta la esencia del ser pepiniano e inmortaliza la vida y aportación política, cultural, deportiva, religiosa, entre otras, de pepinianos que con sus ejecutorias se han destacado en la historia de nuestro pueblo”, describió el ayuntamiento.

Además de ser un espacio de aprendizaje y reflexión, sirve también como un buen “spot” para fotografías.

Paseo 24 de septiembre

A “los mártires pepinianos” se les ha dedicado el mural que atraviesa la calle Luis Muñoz Rivera, justo al costado de la Parroquia San Sebastián Mártir.

19 de mayo, 2026 San Sebastián, Puerto Rico Paseo del 24 de septiembre Recorrido por el pueblo de San Sebastián. Foto por Stephanie Rojas Rodríguez / Primera Hora ( Stephanie Rojas )

El municipio recuerda, de manera vívida y con información biográfica, a quienes sacrificaron sus vidas en La Batalla del Pepino, enfrentamiento bélico que se llevó a cabo el 24 de septiembre de 1868.

San Sebastián sería el escenario de la lucha contra el régimen colonial español que gobernaba la Isla en el siglo XIX. Aunque el plan no se ejecutó como originalmente se concibió, “los Pepinianos demostraron gran gallardía revolucionaria durante y después de la lucha desatada en el pueblo del Pepino el 24 de septiembre de 1868”.

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Hacienda La Fe

El Museo Agrícola Hacienda La Fe conserva uno de los primeros ingenios azucareros del pueblo. Se remonta a 1823, cuando la familia Echeandía Mendoza adquirió la finca allí.

En 1907 uno de los descendientes, Don Cecilio Echeandía Vélez, estableció la hacienda de 316 cuerdas para procesar, en mediana escala, caña de azúcar y café. También se cultivaban chinas, plátanos y otros frutos, además de criar ganado.

19 de mayo, 2026 San Sebastián, Puerto Rico Hacienda la Fé Recorrido por el pueblo de San Sebastián. Foto por Stephanie Rojas Rodríguez / Primera Hora ( Stephanie Rojas )

El lugar es una oda a la agricultura, que fue el pulmón económico en San Sebastián durante el siglo XX.

En esas tierras se erguían una casa de residencia, viviendas para peones y una casa de mayordomo, ranchones y un cuarto de máquinas, el único remanente de la hacienda.

El municipio poseía las ruinas desde 1982 y gracias a la comunidad se culminó su restauración en 2011.

“Con esto, el sueño de muchos pepinianos se ha hecho realidad, al rescatar de esta forma uno de los pocos remanentes de la caña y el café de antaño que aún existen”, lee el letrero a las afueras del museo.

El museo se puede visitar de jueves a domingo.

19 de mayo, 2026 San Sebastián, Puerto Rico Hacienda la Fé Recorrido por el pueblo de San Sebastián. Foto por Stephanie Rojas Rodríguez / Primera Hora ( Stephanie Rojas Rodriguez )

Más allá de su valor educativo, en la hacienda también se puede acceder al puente El Barandillo, el puente colgante que siempre ha atraído a los atrevidos a cruzarlo y que conduce a veredas para los amantes del senderismo.

En el terreno también está el restaurante Hacienda La Fe, donde se puede degustar “brunch”, hamburguesas, pastas y mofongos.

Mucho más

En el Centro de Bellas Artes se celebran talleres de artesanías, pintura, escultura y música, y en el Museo de la Hamaca, abierto de viernes a domingo de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. También en la Sala Municipal de Exposiciones Pedro Tomás Labayen se presentan pinturas, esculturas, serigrafías y artesanías, mientras que el Archivo Histórico es custodio de documentos de la herencia cultural de este pueblo.

La mayoría de estos lugares no están siempre abiertos al público. Debe comunicarse con el Departamento de Arte, Cultura y Turismo al 787-896-2300, extensión 117, para confirmar su visita.