Jayuya celebra su herencia cafetalera con la Primera Fiesta Hijos del Cafetal, el domingo ocho de febrero en el estacionamiento del Globo Aerostático.

En comunicado de prensa, el Municipio informó que “esta nueva fiesta nace con el propósito de resaltar la herencia cafetalera, agrícola y cultural de Jayuya, reconociendo el trabajo de nuestros agricultores, artesanos y productores locales, así como el valor histórico del café como pilar de nuestra identidad”.

La Fiesta Hijos del Cafetal contará con una variada agenda de actividades para toda la familia, entre ellas demostraciones de tostado, pilado y venteado del café, mercado agrícola, artesanías, mini granja de animales, muestra de arado con bueyes, casa de brinco para niños y comida típica puertorriqueña. Además, desde las 5:00 a.m., se transmitirá el programa radial “El Mañanero” (Católica Radio), en vivo desde el evento.

Para más información sobre el evento, los interesados pueden comunicarse con Tu Centro Jayuya al 787-304-1976 o escribir a tucentrojayuya@gmail.com.