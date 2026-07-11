Con la misión de seguir promoviendo espacios de aprendizaje, creatividad y unión familiar en Puerto Rico, la iniciativa Kids at Work de Ferreterías National vuelve con una nueva edición de talleres el próximo sábado, 11 de julio, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., en varias tiendas alrededor de la Isla.

La compañía informó en comunicado de prensa que la actividad estará enfocado en ofrecer a las familias una experiencia práctica y divertida, donde niños, madres, padres, abuelos y encargados puedan descubrir nuevas formas de compartir tiempo de calidad a través de actividades manuales.

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La propuesta busca demostrar que crear en familia no solo entretiene, sino que también fortalece destrezas, estimula la imaginación y fomenta momentos de conexión fuera de la rutina diaria.

Desde su inicio de año, Kids At Work ha mantenido una presencia constante en distintas comunidades de Puerto Rico, impactando a miles de niños mediante talleres gratuitos que combinan aprendizaje, creatividad y participación familiar. Cada edición ha servido como una oportunidad para que los más pequeños desarrollen confianza, coordinación, curiosidad y orgullo por lo que son capaces de construir con sus propias manos.

“Kids At Work ha demostrado que las ferreterías también pueden ser espacios de aprendizaje y comunidad. Queremos que las familias vean estos talleres como una alternativa accesible para compartir, crear y descubrir juntos. Más allá del proyecto que se trabaja ese día, lo importante es la experiencia de hacerlo en familia”, expresaron los organizadores, en declaraciones escritas.

Los talleres del 11 de julio se llevarán a cabo simultáneamente en las tiendas participantes ubicadas en Hato Tejas, Bayamón; Utuado; Villalba; Canóvanas; y Aibonito.

La iniciativa continuará aportando a la comunidad con una agenda de talleres que busca llegar a más pueblos y seguir creando experiencias positivas para la niñez puertorriqueña.

Los espacios son limitados. Las familias interesadas en participar deben completar su inscripción a través de: https://ferreteriasnational.com/kids-at-work/