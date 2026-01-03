Nota del editor: Esta historia forma parte de la serie Coge Calle por la isla donde te presentamos los lugares turísticos en Puerto Rico que pocos conocen y que valen la pena ponerlas en calendario para visitarlas en algún momento.

La epifanía se manifiesta en Quebradillas. Es en el barrio Cacao, pues allí se honra a los magos del oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, y donde los creyentes harán sus promesas, a través de la estructura el Portal de los Reyes.

“Rendir homenaje a los Reyes Magos es una tradición centenaria que es parte de las costumbres que caracterizan a nuestra isla”, detalló en declaraciones escritas enviadas a Primera Hora el alcalde Heriberto Vélez Vélez.

“Es precisamente el Portal de los Reyes el mejor lugar para visitar y agradecer a estos por las promesas cumplidas”, agregó.

La estructura se ubica en la carretera PR-477, en el sector La Chiva. Construida en piedra, la familia Guzmán es propietaria del espacio el cual recibe “a cientos de visitantes de Quebradillas y del mundo” durante todo el año.

En el lugar también se erige una réplica de la residencia del abuelo de los propietarios del Portal la cual “permite rememorar la vida de los puertorriqueños durante las décadas de los treinta y cuarenta ya que disfrutarán de una casa en madera con elementos propios de esas fechas”, según describió Vélez Vélez.

Portal de Reyes ( Suministrada )

El alcalde instó al público a visitar el Portal de los Reyes y recordó también que el próximo 5 de enero se llevará a cabo en el lugar la Promesa de los Reyes.

“El portal permite a las personas vivir un encuentro con la fe y sirve de esperanza a otros que llegan en busca de recibir la bendición de los Reyes Magos. Cada 5 de enero, el lugar se caracteriza por llevar a cabo la Promesa de los Reyes, donde las personas participan del tradicional velorio cantado, música y un ambiente de alegría el cual se enmarca en la gratitud y el amor”, destacó el alcalde al describirlo como “una experiencia diferente que les llenará de paz y esperanza”.

Para más información pueden comunicarse con el personal de la Oficina de Cultura, Turismo y Comunicaciones del municipio de Quebradillas, al 787-895-2840.