La chef Marilyn López y su hija, la chef Janshanic Santos, unirán su pericia y creatividad en la cocina para arrancar este verano con el evento "Madre e Hija: Cocinando Juntas“, que tendrá lugar el sábado 3 de mayo, a las 11:00 de la mañana, en el patio de Casa Catalina en Jayuya.

Esta experiencia gastronómica que ofrecerán por primera vez ambas expertas culinarias consistirá en un “brunch” de cuatro cursos diseñado para celebrar el sabor, las historias familiares y la conexión en la montaña.

“Cocinar con mi hija es mi sueño y sé que el de toda madre. No solo serviremos un ‘brunch’, serviremos lo que somos. Cuando me preguntan si fuera a describir este evento en tres frases tendría que decir ; Una cocina, dos generaciones, mucho amor por la patria y el sabor boricua. Los asistentes se sentarán en nuestra mesa a celebrar con nosotras lo que nos une: el sabor y la familia” compartió la también propietaria de La Bibliotek en un comunicado de prensa.

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La chef Janshanic Santos, por su lado, manifestó la emoción que le da por compartir con su madre desde un rincón que honra el legado de su familia.

“Crecí viendo a mami convertir ingredientes en recuerdos. Esa mañana en el patio de Casa Catalina van a probar nuestra complicidad como madre e hija, cada curso tiene una historia que vivimos juntas”, sostuvo la chef, en declaraciones escritas.

“Madre e Hija: Cocinando Juntas” busca llevar una experiencia distinta al público, donde la cocina se vuelve puente entre generaciones y cada plato, según las protagonistas, tendrán el sabor a familia, a montaña y amor.

Para reservaciones, puedes acceder a la página oficial de Casa Catalina o por medio de llamada o WhatsApp al (787) 785-9534. También pueden adquirir los boletos a través de www.eventbrite.com