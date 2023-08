Puerto Rico volverá a ser la sede por undécima vez del evento de videojuegos más grande del Caribe con el regreso de First Attack 2023 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico del 27 al 29 de octubre, anunció la organización puertorriqueña Red Rooster Team.

La actividad contará con varias categorías competitivas, áreas de experiencias de videojuegos y será el primer torneo grande para las categorías de los más esperados y novedosos: Street Fighter 6 y Mortal Kombat 1.

“Definitivamente, será un fin de semana lleno de gaming y competitividad en el ámbito de e-sports. Invitamos a todos los aficionados y/o fanáticos de Puerto Rico a que se den cita a First Attack 2023 y formen parte de esta histórica experiencia mostrando sus habilidades y talentos al igual que apoyando a sus gamers favoritos”, expresó Ricardo “Mono” Román, capitán del Red Rooster Team y productor del evento.

PUBLICIDAD

Entre los atractivos principales se encuentra la categoría de Tekken 7, que es parte del circuito mundial del Tekken World Tour como un “Challenger Event” y contará con un bono de premiación de $1,000 por parte del circuito.

Otras categorías competitivas que formarán parte del evento son: Super Smash Brothers Ultimate, Guilty Gear Strive, Dragon Ball FighterZ, Ultimate Marvel vs Capcom 3, Overwatch 2, Valorant, Pokemon Unite, The King of Fighters XV, Melty Blood: Type Lumina, DNF Duel, Undernight In-Birth Exe: Late [Cl-r] y Super Smash Brothers Melee.

El torneo contará con la participación de competidores de: Estados Unidos, República Dominicana, Japón, Korea, Europa, Canada, México, Costa Rica, Panama, Chile, Sur Africa, entre otros.

Los boletos para First Attack 2023 se podrán conseguir a través de PR Tickets. Para más información pueden acceder a firstattackpr.org y por Instagram @firstattack_pr.

Pendiente también al Team Red Rooster en Facebook.com/RedRoosterTeam1 y en Instagram a través de la cuenta @redroosterteam para actualizaciones de este y otros eventos.