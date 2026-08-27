El Municipio Autónomo de Mayagüez y su alcalde, Jorge L. Ramos, invitan a la celebración de la 8va edición del Festival de Salsa Frankie Ruiz. El evento libre de costo se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de agosto en la Concha Acústica del Palacio de los Deportes de Mayagüez, con una cartelera artística de primer nivel.

Durante tres noches, el público podrá disfrutar de presentaciones de grandes figuras de la música tropical como Pedro Morales y su Orquesta La Mulenze, Michael Stuart, La Sonora Ponceña, Willie González, Maelo Ruiz, La Primerísima de Tommy Olivencia Jr. junto con Viti Ruiz, Gilberto Santa Rosa y El Gran Combo de Puerto Rico, entre otros invitados especiales.

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La oferta musical contará con Aniel Rosario y Jesse Calderón a cargo de la animación en cada jornada del festival y con Carmencita DJ en los platos, detalla el comunicado de prensa.

El alcalde de Mayagüez se expresó sobre el interés de promover un evento para toda la familia en un ambiente seguro.

“El Festival de Salsa Frankie Ruiz se ha consolidado como uno de los eventos musicales más importantes de Puerto Rico y un motivo de orgullo para nuestra ciudad. Este año se dedica a Roberto Rivera director de la orquesta La Solución, agrupación que dio a conocer a Frankie Ruiz. Invitamos a todas las familias puertorriqueñas a disfrutar de tres días en un ambiente seguro y de sana convivencia”, expresó el alcalde de Mayagüez, Jorge L. Ramos.

Bajo la producción de Madera Events, el Festival Salsero Frankie Ruiz es presentado por el Municipio Autónomo de Mayagüez y Salsoul 99.1.