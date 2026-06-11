Nota el editor: Esta historia forma parte de la serie Coge Calle por la Isla donde te presentamos los lugares turísticos en Puerto Rico que pocos conocen y que valen la pena ponerlos en calendario para visitarlos en algún momento.

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Es justo en esta temporada veraniega que florece. Sus flores rosadas y púrpuras contrastan con la resina amarillenta que sangra de su tronco fuerte y pesado.

Los afortunados de percibir el perfume del árbol de Moca, cuyo nombre bautizó al pueblo, podrán también disfrutar de las otras maravillas que ostenta la Capital del Morillo, que aún conserva joyas históricas pertenecientes a los siglos XIX y XX.

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“Estamos listos para recibir al público en general a disfrutar de los atractivos turísticos que caracterizan a nuestro pueblo”, invitó su alcalde Efraín “Franco” Barreto Barreto en declaraciones escritas.

“Moca se destaca por su historia, por su gente y por ser la Capital del Mundillo. Un pueblo lleno de cultura y tradiciones que combina además con sus bellos paisajes”, continuó.

Estos son algunos de los lugares más emblemáticos del pueblo para incluir en la agenda de turismo interno:

Plaza Pública José Quiñones

A tres años de la fundación del pueblo en 1772, se construyó la Parroquia que quedó bajo la advocación de Nuestra Señora de la Monserrate, a quien se le dedicó, y San Juan Nepomuceno.

Plaza Pública José D. Quiñones de Moca ( Suministrada )

La iglesia está en el corazón de la Plaza Pública José Quiñones, centro urbano que lleva el nombre del capitán poblador y primer teniente a guerra, lo que en antaño era equivalente a un alcalde.

A unos minutos de distancia se ubica el Paseo Artesanal Augusto Hernández, un área que expone varios kioscos de comida y artesanía local.

Castillo Labadie

Fue inspiración de la pluma de Enrique Laguerre, cuando escribió “La Llamarada”, considerada una de las mejores novelas de la literatura puertorriqueña del siglo XX.

El Castillo Labadie, o Palacete Los Moreau, como lo nombró Laguerre, es una histórica mansión construida en estilo francés localizada en el barrio Aceituna. Se alza sobre varios acres de tierra fértil, como bastión de la época en que la economía de este pueblo, así como en el archipiélago entero, era dependiente de la agricultura y ganadería.

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Castillo Labadie ( Suministrada )

Convertido en museo, tiene dos pisos y está flanqueado por dos torres. Cada piso tiene un largo balcón de metal al frente. En las dos salas principales se exhiben antigüedades donadas por ciudadanos.

El castillo, también conocido como Casa Señorial Hacienda Iruena y Hacienda Labadie, sirve como telón de fondo para los lentes de fotógrafos que captan bodas y quinceañeros.

Museo del Mundillo

El mundillo, elaborado por artesanos mocanos y que distingue a este pueblo, es homenajeado en el Museo del Mundillo, que desde 2004 cuenta la historia y mantiene viva la tradición de la elaboración de estos encajes.

Se imparten talleres y exhibiciones históricas en este museo, manteniendo viva la tradición.

Museo del Mundillo ( XAVIER GARCIA )

Cada noviembre, el pueblo celebra el Festival del Mundillo con exhibiciones artesanales, demostraciones de tejido, música en vivo y un desfile de moda centrado en este arte.

Hacienda Museo Enriqueta

Durante el siglo XIX, cuando la caña se convirtió en el principal producto agrícola, se erguía un ingenio azucarero: la Hacienda Enriqueta.

Su fundador, Heinrich Kleibring, fue un mecánico alemán que llegó a Puerto Rico en 1830 para trabajar en la Planta de Caña Coloso en Aguada. Desarrolló la hacienda como su propia planta de fabricación de azúcar y la nombró en honor a su hija, Enriqueta. Tras su venta en 1925, se convirtió en museo en 1967.

Hacienda La Enriqueta en Moca ( XAVIER GARCIA )

Al igual que el Castillo, la Hacienda Museo Enriqueta tiene hermosos jardines, edificios históricos y reliquias del período colonial que sirven como una ventana al pasado de Puerto Rico.

“Exhorto a la ciudadanía en general a que visiten nuestro pueblo y conozcan sus encantos. Un pueblo seguro, lleno de naturaleza y la belleza de esta”, reiteró Barreto Barreto.

Para más información sobre los lugares de interés turísticos de Moca, pueden comunicarse con el personal de la administración municipal al 787-877-1280.