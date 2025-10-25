La reciente polémica que desató Jennifer Colón Alvarado, Miss Universe Puerto Rico 2024, por expresarse polémicamente en un podcast ha incitado a decenas de personas a expresar sus opiniones de lo sucedido.

Uno de los más recientes en compartir su perspectiva sobre la situación fue el alcalde de Corozal, Luis “Luiggi” García, quien acudió a las redes sociales para indicar que “hoy vemos lo que realmente es una reina”.

“Hoy se caen máscaras…Y no hablo de coronas ni de títulos, sino de dignidad, de humildad, de integridad”, dijo el funcionario en Facebook.

En su escrito, aprovechó y enalteció a la virreina Orlanis Rivera “la de Corozal, la nuestra, la que siempre representó con altura” y quien fue objeto de los comentarios de Colon.

“Porque mientras algunas llaman ‘reina’, la verdadera reina actúa como tal: respeta, inspira, edifica. Y ese es el ejemplo de Orlanis Rivera”, sostuvo el alcalde reiterando que Orlanis “representa lo mejor de nosotros: orgullo de Corozal, humilde, luchadora constante”.

“Orlanis representa lo que es dar la cara, servir, levantarse. Esa es una reina. Ese es el ejemplo que queremos. Esa es la imagen que Puerto Rico merece”, dijo.

La controversia nació luego de que saliera a relucir un podcast donde Colón Alvarado se burlaba del maquillaje de la primera finalista del certamen de Miss Universe Puerto Rico 2024, donde ella resultó ganadora.

En el espacio también dijo que, a su entender, la organización de Miss Universe Puerto Rico no se esperaba que ella ganara, ya que presuntamente la trataron de manera indiferente.

A consecuencia, fue despedida de sus labores como coanimadora del programa de Wapa, “Pégate al mediodía”.

“Mientras tanto, a quien se le pidió la renuncia (el viernes) en Pégate al Mediodía sí, tú, Jennifer Colón recuerda esto: un título no hace reina; tus acciones lo demuestran o lo desmienten. Y burlarse, hablar despectivo, menospreciar a alguien que viene de pueblo, de valores, de entrega eso no es de reina. Eso es ego, eso es falacia, eso es poco profesional”, subrayó García.

“Así que, a ti, Jennifer: la corona se cae si no hay corazón debajo. Porque hoy se te ve sin alma de reina. Y a ti, Orlanis: no estás sola. Tu gente te respalda. Tu gente te honra. Y tu pueblo siempre te tendrá en lo más alto. Una verdadera reina construye, no destruye. Una verdadera reina suma, no divide. Una verdadera reina inspira, no humilla. Y eso es lo que eres, Orlanis. Gracias por ser esa luz. Y como le decían a Sila María Calderón, mira qué linda”, finalizó.