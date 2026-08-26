La vegabajeña Arianys González se convirtió en la nueva Miss Puerto Rico Petite 2026 durante una gala celebrada el pasado sábado, 22 de agosto, en el Centro de Bellas Artes de Santurce, en una noche que conmemoró 45 años de legado de un certamen dedicado exclusivamente a celebrar la belleza, el talento, la seguridad y el potencial de la mujer petite puertorriqueña.

La joven de 21 años, cosmetóloga de profesión, se alzó con la corona en una edición histórica que celebró más de cuatro décadas abriendo espacios de representación y proyección para mujeres de baja estatura, detalla el comunicado de prensa.

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González aguardó el resultado final de la mano de la representante de Adjuntas, Astrid Vera, con quien compartió los últimos instantes de expectativa sobre el escenario. Finalmente, Vega Baja fue anunciado como el municipio ganador, otorgándole a Arianys la corona de Miss Puerto Rico Petite 2026, mientras Vera culminó la competencia como primera finalista.

Con su triunfo, Arianys inicia ahora un nuevo reto: representar a Puerto Rico en Miss Petite Globe 2027, donde buscará conseguir un histórico “back to back” para la Isla. La actual corona internacional pertenece a la puertorriqueña Valeria Martínez, quien conquistó Miss Petite Globe el pasado mes de julio.

Para González, el reto supone continuar el buen momento que atraviesa Puerto Rico en el escenario internacional y asumir la responsabilidad de defender una corona que llegará a la próxima edición en manos de una puertorriqueña.

“Esta corona representa mucho más que un sueño cumplido; representa la oportunidad de demostrar que nuestra estatura jamás define hasta dónde podemos llegar. Recibo un legado de 45 años y también una gran responsabilidad: Puerto Rico es hoy el país campeón de Miss Petite Globe y voy a trabajar con disciplina, entrega y determinación para defender esa corona. Sé que lograr un ‘back to back’ será un gran reto, pero también sé la fuerza que tiene Puerto Rico cuando sale a competir. Voy a darlo todo para que nuestra bandera vuelva a estar en lo más alto”, expresó González mediante la nota de prensa.

Desde su profesión como estilista, la nueva reina ha hecho de la belleza y la imagen herramientas para promover la seguridad y autoestima de otras mujeres, una visión que ahora llevará consigo durante su año de reinado.

A sus 21 años, Arianys González inicia así un año que la llevará de Vega Baja al escenario internacional, con la mirada puesta en extender el legado de Puerto Rico y conseguir en 2027 una segunda corona consecutiva de Miss Petite Globe.

Las inscripciones para Miss Puerto Rico Petite 2027 se encuentran oficialmente abiertas. Las jóvenes interesadas en formar parte del certamen y representar a Puerto Rico en futuras competencias internacionales pueden solicitar información enviando un mensaje de texto o WhatsApp al 787-344-1950.