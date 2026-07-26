Valeria Martínez Báez, Miss Puerto Rico Petite 2026, se alzó con la corona como Miss Petite Globe 2026 la noche del sábado durante la gran final que se celebró en Aguascalientes, México. Su triunfo logró que Puerto Rico conquistara, por primera vez, este título internacional.

El triunfo marca un momento histórico para la organización Miss Puerto Rico Petite, que logra el máximo título del certamen en su segunda participación internacional, detalla el comunicado de prensa. En 2025, la representante puertorriqueña Ámbar Kyvette Firpi obtuvo el título de Primera Finalista en el debut de la franquicia. Un año más tarde, Puerto Rico alcanzó la corona, consolidando el crecimiento y la proyección de Miss Puerto Rico Petite como plataforma de preparación para competencias internacionales.

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Durante una intensa semana de competencia, las delegadas participaron en actividades oficiales, presentaciones, entrevistas, ensayos y eventos protocolares, donde Valeria destacó por su profesionalismo, disciplina, elegancia y compromiso con la representación de Puerto Rico, agrega la nota de prensa.

La presentación de Valeria Martínez Báez en México estuvo respaldada por una propuesta de imagen cuidadosamente desarrollada por el director creativo de Miss Puerto Rico Petite, Javier Moreno, propietario de Javmor Atelier, quien creó todo el estilismo que lució la reina durante toda la concentración del certamen, asevera la comunicación escrita. “A ello se sumó el arreglo personal a cargo de Steven Avendaño, que hizo que la reina luciera por todo lo alto. Para la noche final, Valeria fue coronada vistiendo un espectacular traje de gala del reconocido diseñador puertorriqueño Luis López, reflejando una vez más el talento y la creatividad de la moda puertorriqueña en un escenario internacional”, prosigue.

Tras su coronación, Valeria Martínez Báez expresó: “Traer esta corona a Puerto Rico es un sueño que comparto con todo mi equipo y con cada persona que creyó en mí desde el primer día, sobre todo a mi familia. Ha sido un año de mucho sacrificio, aprendizaje y preparación, y hoy puedo decir con orgullo que todo valió la pena. Esta corona es de Puerto Rico”.

La organización Miss Puerto Rico Petite agradeció “profundamente a todas las personas que hicieron posible este histórico logro, incluyendo al equipo de trabajo de Valeria, diseñadores, maquillistas, estilistas, colaboradores, familiares y voluntarios que aportaron su talento, tiempo y compromiso durante todo el proceso de preparación”, destaca el escrito.

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En los próximos meses, Valeria culminará su reinado como Miss Puerto Rico Petite al entregar la corona a una nueva soberana durante la celebración de los 45 años en el Centro de Bellas Artes de San Juan. La entonces embajadora asumirá la responsabilidad de representar a Puerto Rico con el objetivo de conquistar un histórico back-to-back en Miss Petite Globe 2027.

La organización destacó, además, que alcanzar resultados consecutivos en competencias internacionales ha formado parte de su trayectoria en otras franquicias, por lo que mantiene el compromiso de continuar desarrollando candidatas altamente competitivas con miras a repetir esta hazaña en la próxima edición del certamen.

Las inscripciones para Miss Puerto Rico Petite 2027 están abiertas. Las interesadas en formar parte del certamen y representar a Puerto Rico en futuras competencias internacionales pueden solicitar información mediante mensaje de texto o WhatsApp al 787-344-1950.