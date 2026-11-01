Un casting nacional para seleccionar a 60 niñas puertorriqueñas de entre 7 y 9 años que tendrán la oportunidad de vivir de cerca y formar parte de una experiencia especial durante la celebración de Miss Universe 2026 en Puerto Rico fue anunciado este domingo.

La Compañía de Turismo, en colaboración con Miss Universe Organization, indicaron que la apertura de las audiciones y el proceso de selección, se llevarán a cabo el próximo el próximo sábado, 7 de noviembre en el Centro Cultural Yolanda Guerrero, en Guaynabo, en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

La convocatoria forma parte de los preparativos para la edición número 75 de Miss Universe, que reunirá en Puerto Rico a representantes de distintos países para uno de los espectáculos de belleza más reconocidos a nivel internacional.

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“Nuestra niñez es parte esencial de esta gran celebración que vivirá Puerto Rico con Miss Universe 2026. Queremos brindarles a estas 60 niñas una experiencia especial que las inspire a soñar en grande, fortalecer su confianza y reconocer que tienen el potencial de alcanzar todo aquello que se propongan. Esta iniciativa también nos permite integrar a las nuevas generaciones a un evento de proyección internacional que celebra el talento, la diversidad y las oportunidades”, expresó por escrito la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Willianette Robles Cancel.

“La celebración del 75 aniversario de Miss Universe será histórica y estas 60 niñas tendrán la oportunidad de vivir de cerca esa experiencia y ser parte de un momento importante en la historia del certamen”, expresó, por su parte, Ronald Day, principal oficial ejecutivo de Miss Universe Organization.

Las niñas interesadas en participar deberán asistir acompañadas de su padre, madre o tutor legal durante el proceso de audiciones.