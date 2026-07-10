Mister Puerto Rico Petite & Tall (MPRPT) y Miss Latin Beauty Puerto Rico (MLBPR) anunciaron el inicio oficial del proceso de selección para encontrar a los nuevos embajadores que representarán a Puerto Rico en algunos de los certámenes de belleza más conocidos en el mundo.

Durante esta nueva edición, las organizaciones otorgarán los títulos nacionales de Man of the World Puerto Rico y Mister International Puerto Rico, ambos con boleto a competencias internacionales en Filipinas, así como Mister Petite Puerto Rico, cuyo representante competirá en Brasil.

Las entidades también harán historia este año al celebrar la primera edición de Woman of the World Puerto Rico, certamen que elegirá a la representante oficial de la Isla para Woman of the World 2027, que tendrá lugar en Filipinas.

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En cuanto a las categorías de “Mister”, estos indicaron que los prospectos deben ser varones de 18 a 45 años y que cuenten con “liderazgo, compromiso y disciplina”. Para estos certámentes, podrán participar hombres casados y con hijos, así como personas de otra nacionalidad que sean residentes en Puerto Rico y tengan su documentación al día.

Para Woman of the World Puerto Rico, las aspirantes deben ser mujeres de 18 a 45 años. Las organizaciones, además, informaron en comunicado de prensa que mujeres “petite”, madres solteras, y personas de otra nacionalidad que residan en la Isla pueden participar en el proceso de audición. Igualmente, todas las aspirantes deben poseer “liderazgo, compromiso y disciplina” y tener su documentación al día.

Como parte del proceso, MPRPT y MLBPR realizará dos castings oficiales para dar oportunidad a participantes de distintas regiones de Puerto Rico: el primer casting será este sábado, 11 de julio de 2026, a las 3:00 pm, en E.G.O.S. Agency & Academy en Hatillo, mientras que la próxima audición será el sábado, 25 de julio de 2026, a las 5:00 pm, en el Mochila de Reina Salón en San Juan.

Los directores nacionales Chayanne Villafañe y Pedro Chico, de MPRPT y MLBPR, destacaron que las organizaciones continúan comprometidas con la formación de líderes y embajadores capaces de representar dignamente a Puerto Rico en escenarios internacionales, promoviendo valores como la disciplina, el liderazgo, la preparación y el compromiso social.

MPRPT y MLBPR invitan a todos los hombres y mujeres que deseen vivir una experiencia de crecimiento personal a formar parte de esta nueva edición y representar con orgullo a Puerto Rico.

Para información e inscripciones, pueden llamar al 939-285-5409.