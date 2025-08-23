La representante de Saraburi, Praveenar “Veena” Singh, fue coronada este sábado como Miss Universe Tailandia 2025, en una ceremonia celebrada en Bangkok.

Con este triunfo, Singh se convierte además en la anfitriona oficial de la próxima edición de Miss Universo, que se celebrará en su país en noviembre.

La nueva soberana, nacida en 1996, tiene 29 años y es divorciada.

Alcanzó la corona tras un largo recorrido de perseverancia en el certamen. Este fue su cuarto intento por alzarse con el título nacional.

Su primer intento fue en Miss Universe Tailandia 2018, donde fue segunda finalista; en 2020, logró el puesto de primera finalista, y en 2023 quedó como segunda finalista.

La primera finalista de esta edición del 2025 fue Praewanich Ruangthong, representante de Bangkok y una de las grandes favoritas del público y los expertos. El tercer lugar fue para Naruemol Phimphakdee, representante de Phuket.

La nueva Miss Universe Tailandia fue coronada por la canadiense Natalie Glebova, Miss Universo 2005. Esto se debe a que Miss Tailandia 2024 fue despojada de su título al participar en l certamen de Miss Mundo el cual ganó.

Tailandia intentará ganar en su país su tercera corona de Miss Universe en noviembre.

El país asiatico ha ganado los cetros en 1965 y en 1988.

La final del certamen de Miss Universe 2025 será el 21 de noviembre.