Norma Beatriz Nolan, quien se convirtió en la tercera mujer latina en conquistar Miss Universe, falleció el pasado miércoles, 20 de agosto, informó la organización internacional en sus redes sociales.

La franquicia informó este viernes sobre el fallecimiento y manifestó su más sentido pésame a la familia y allegados de la exreina de belleza quien conquistó la corona en 1962, representando a la nación de Argentina.

"Como la primera mujer argentina en ganar el título de Miss Universe, su elegancia, belleza y espíritu pionero dejaron una huella indeleble en nuestra historia e inspiraron a las generaciones posteriores. Que su recuerdo siga brillando como símbolo de gracia, fortaleza y legado“, indicó el organismo en su cuenta de Instagram.

Nolan perdió la vida a los 87 años y, hasta el momento, es la única del país sudamericano en ganar el cetro en la undécima edición del concurso de belleza.

Las primeras seis latinas en ganar la corona universal son: Perú (1957), Colombia (1958), Argentina (1962), Brasil (1963 y 1968) y Puerto Rico (1970).