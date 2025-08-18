Nadeen Ayoub, residente de Dubái, anunció representará a Palestina en la edición 2025 de Miss Universe. Es la primera vez que el estado, que está parcialmente reconocido a nivel internacional, participa en el certamen. Ahora se prepara para viajar a Tailandia y concursar el próximo 21 de noviembre.

Ayoub compartió en su cuenta de Instagram que se siente “honrada de portar la corona de Miss Universe Palestina” y por marcar un precedente en la historia del certamen al ser la primera mujer en representar a su estado.

En su anuncio, calificado como un hecho histórico, la modelo aseguró que también asume la responsabilidad de representar a cada mujer y a cada niño palestino, especialmente en los momentos de angustia que atraviesa su país.

“Llevar esta banda no es solo un honor... Es una promesa de llevar las historias de un pueblo inquebrantable, los sueños de nuestras hijas, la dignidad de nuestras madres y la voz de una patria que aún vive en cada corazón palestino”, escribió la joven.

La representante de Palestina advirtió que llevará “la voz de su pueblo” al certamen internacional y señaló el escenario de angustia que se vive en Gaza, además de sostener que el pueblo palestino se “niega a ser silenciado”.

Primera en representar a Palestina en la historia del certamen

Ayoub es una activista y fundadora de Miss Palestina, organización que no solo elegirá de ahora en adelante a la representante de su estado en el certamen de Miss Universe, sino que también se enfoca en el desarrollo y la aplicación de programas sociales.

La modelo también es la creadora de Olive Green Academy, una empresa dedicada al futuro sostenible de la IA que habla sobre la posibilidad de salvar al planeta a través del uso de la inteligencia artificial.

Miss Palestina viven entre Dubái y Ramálah, en Cisjordania. Además, fue nombrada como representante de su país en 2022 para el certamen Miss Earth, en el que fue una de las cinco finalistas, según The National.

Ayoub tiene una licenciatura en Psicología, es una coach de fitness y consultora nutricional, y ha participado en concursos de belleza desde el 2016, según el Instituto para el Entendimiento del Medio Oriente (IMEU, por sus siglas en inglés).

La infancia de la modelo transcurrió entre Palestina, Estados Unidos y Canadá, aunque declaró que sus raíces familiares se extienden desde Yafa hasta Cisjordania, en donde trabajó un tiempo como profesora.

La labor de Nadeen Ayoub como activista

La creadora de la Organización Miss Palestina busca capacitar a jóvenes palestinas para convertirlas en líderes filantrópicas, también financia pequeñas empresas de mujeres y brinda acceso a la educación y a la atención médica para comunidades vulnerables.

Según el sitio web, existen cuatro programas principales que son: de apoyo educativo, de formación e inclusión, fondo de negocios e innovación para mujeres y el programa de apoyo médico y de salud.

La asociación también permite que empresas y voluntarios realicen donaciones o aporten con la colaboración en programas de educación y tutoría o en apoyo a la sostenibilidad a través de proyectos comunitarios en Palestina.

“No me define mi sufrimiento. Me define mi valentía, mis sueños y mi determinación de construir un futuro para mi pueblo”, declaró Nadeen Ayoub en un mensaje dirigido a las mujeres palestinas.

La organización también menciona que en 2026 se nombrará a una nueva reina para que represente a Palestina en el certamen de Miss Universe, aunque se elegirá a tres ganadoras que asumirán roles de liderazgo dentro de la asociación.