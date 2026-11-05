La voz de Dayanara Torres recibirá en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (LMM/SJU) a las candidatas, delegaciones y visitantes que llegarán a Puerto Rico con motivo de la edición 75 de Miss Universe, cuya noche final se celebrará el martes, 24 de noviembre, en San Juan.

El mensaje especial de Torres, embajadora del aeropuerto durante los pasados dos años, será transmitido a través de los altoparlantes de la principal entrada y salida aérea de Puerto Rico como parte de la bienvenida a los viajeros que arribarán desde diferentes destinos para participar o asistir a las actividades relacionadas con el certamen.

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“Miss Universe cambió mi vida para siempre y ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Como puertorriqueña, ex Miss Universe y orgullosa embajadora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, me llena de alegría darles la bienvenida a las candidatas, delegaciones y visitantes que llegarán de todas partes del mundo. Me emociona que, desde el primer momento en que pisen nuestra isla, puedan sentir la alegría, el cariño y la hospitalidad que tanto nos distinguen. ¡Bienvenidos a mi querido Puerto Rico!”, expresó por escrito la exreina de belleza.

23 Fotos Una de nuestras eternas reinas se alzó con la corona universal un día como hoy, hace 33 años.

La Miss Universe 1993, actriz y conductora puertorriqueña ya forma parte de la experiencia diaria de los pasajeros que transitan por el aeropuerto, donde su voz acompaña los mensajes de bienvenida y despedida a quienes llegan y parten de la isla.

En esta ocasión, el audio fue adaptado para resaltar la celebración de Miss Universe en Puerto Rico y proyectar los atributos culturales, turísticos y humanos que distinguen a la isla.

“Puerto Rico está de fiesta, porque el mundo nos visita. Recibimos a Miss Universe y celebramos la belleza, el talento y la diversidad que nos unen. A quienes llegan y a quienes parten, los invito a llevarse nuestra alegría, cultura y el calor de nuestra gente. Desde Puerto Rico, bienvenido sea el mundo”, expresa Torres en su mensaje a través de los altoparlantes del SJU.

“Para Aerostar es un honor contar con Dayanara Torres, una figura profundamente querida por Puerto Rico y reconocida internacionalmente, para recibir a quienes llegarán a la isla durante este evento de visibilidad mundial. Su voz representa hospitalidad, orgullo y una conexión directa con la historia de Puerto Rico en Miss Universe”, expresó, por su parte, Jorge Hernández, presidente de Aerostar Puerto Rico.

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Hernández destacó que el aeropuerto se prepara para recibir a visitantes de múltiples destinos durante una temporada de alto movimiento, en la que la experiencia del pasajero cobra especial relevancia desde el momento de llegada.

“El Aeropuerto Luis Muñoz Marín es la primera impresión que muchos visitantes reciben de Puerto Rico y, para otros, el último recuerdo antes de regresar a sus destinos. Por eso, en Aerostar trabajamos para que esa experiencia refleje nuestra cultura, nuestra calidez y el estándar de servicio que debe ofrecer la principal instalación aeroportuaria de la isla”, añadió Hernández.

Puerto Rico ha obtenido cinco coronas de Miss Universe. La primera fue Marisol Malaret, en 1970; la segunda, Deborah Carthy-Deu, en 1985; la tercera, Dayanara Torres, en 1993; la cuarta, Denise Quiñones, en 2001; y la quinta, Zuleyka Rivera, en 2006.

La edición 75 de Miss Universe reunirá en Puerto Rico a candidatas, equipos de trabajo, familiares, fanáticos, medios internacionales y visitantes que participarán de una agenda de eventos oficiales y actividades culturales vinculadas al certamen.