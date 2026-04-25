La historia de Carolina Flores, exreina de belleza que fue asesinada por su suegra en la Ciudad de México, sigue dando de qué hablar. Recientemente se dio a conocer información sumamente perturbadora que ha conmocionado a la opinión pública.

De acuerdo con testimonios de la madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, Alejandro Sánchez —esposo de Flores e hijo de la presunta asesina, Erika N — se habría quedado con el cuerpo de la exreina de belleza en casa durante un día entero sin avisar a las autoridades, permitiendo así que su madre huyera del lugar.

¿Por qué Alejandro Sánchez no informó inmediatamente a las autoridades?

La señora Reyna Gómez mencionó en una entrevista que Sánchez le comentó que no avisó inmediatamente a la policía porque temía que su hijo fuera separado de él y llevado a una instancia infantil, un hecho que impactó profundamente a la madre de la víctima.

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“Pensando en que, si a él lo llevaban detenido, el bebé se iba a ir a una casa hogar. Se preocupó por grabar videos para que supieran cómo darle de comer al bebé en lo que él iba a estar ausente haciendo todos los trámites. Eso es lo que él a mí me dijo”, mencionó la madre de Carolina Flores.

Reportes del periodista C4 Jiménez indican detalles aún más estremecedores: presuntamente, Alejandro intentó alimentar al bebé del cuerpo de Carolina, ya que creía que todavía estaba en periodo de lactancia.

“MANEJÓ por DÍAS PARA MATAR a CAROLINA. La cámara con sensor de movimiento que puso Caro para su bebé captó todo lo que pasó con su suegra. Según su esposo, él permaneció un día con el cuerpo tratando de alimentar al bebé, pues aún está en lactancia. @FiscaliaCDMX alista solicitar Orden de Aprehensión contra la señora”, escribió C4 Jiménez en su cuenta de X.

Cronología del crimen: ¿Qué día fue el asesinato?

El homicidio de la exreina de belleza ocurrió el 15 de abril, mientras que el reporte oficial a las autoridades se realizó hasta el 16 de abril, día en el que Alejandro finalmente le informó a su suegra (la madre de Carolina) sobre el fallecimiento.

¿Qué se sabe de Erika N?

Hasta el momento se desconoce el paradero de Erika N, aunque la Fiscalía de la CDMX ya ha girado una orden de aprehensión en su contra y se mantiene su búsqueda activa.