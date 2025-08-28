La Miss Universo República Dominicana 2024, Celinee Santos, rompió en llantos por el “desprecio” que recibe de sus compañeros en la cuarta temporada del reality de cocina “Top Chef VIP”.

Durante el programa de este martes, la modelo rechazó la actuación de los demás participantes y amenazó con abandonar la competencia de Telemundo.

“No sé si el objetivo es sacarme de la competencia, yo me siento muy mal, me siento despreciada, como que no perteneciera a la familia de ‘Top Chef’, entonces si es así yo prefiero retirarme, o sea, no me siento bien. Siempre tratan de sabotearme, entonces me siento frustrada porque yo aquí nunca le he faltado el respeto a nadie”, dijo Santos entre lágrimas.

Mientras Santos expresaba su sentir, sus compañeros la desmintieron en la cava.

“Porque se lo ha ganado mi niña, no es de gratis”, afirmó el modelo Paco Pizaña. Por su lado, el actor Salvador Zerboni señaló: “Nadie te sabotea, tú eres la que siempre llegas tarde a los llamados, mentirosa”.

A mediados de agosto, Santos protagonizó un momento de tensión en el “reality show” después de casi un mes ausente por problemas de salud. Su actitud hacia la presentadora Carmen Villalobos fue la “gota que desbordó la copa”.

A lo largo de su participación, la beldad ha recibido críticas por su “falta de organización e higiene” en los fogones.