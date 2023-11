La reina de belleza Karla Guilfú Acevedo apostó a la sensualidad y a un look sofisticado durante su desempeño en la competencia preliminar de la edición número 72 de Miss Universe.

La embajadora boricua lució un vestido bordado a mano sobre tul en canutillos, cristales y lentejuelas en los tonos metálicos dorado, bronce y plateado. El ajuar a cargo del diseñador puertorriqueño Ángel Guzmán también sobresale por sus detalles en cristal Swarovski en degradaciones de las mismas tonalidades. La gala fue transmitida a través de la plataforma LiveBash y, contrario a años anteriores, cuando se presentaba a través de YouTube, en esta ocasión hubo un costo para acceder a verla.

“Entre las opciones que teníamos, lo que estábamos buscando era, primero, que ella se encontrara. Para nosotros siempre va a ser importante que nuestra reina se sienta y se encuentre en ese traje”, dijo Yizette Cifredo, directora de Miss Universe Puerto Rico, en entrevista telefónica desde El Salvador, sede del certamen internacional.

“Estábamos buscando que Karla proyectara muchas de sus cualidades, su elegancia, que es una de las cosas que más destaca de ella, el misticismo, esa diosa que habita en ella”, añadió sobre la pasarela en la que Miss Universe Puerto Rico optó por una melena.

“Karla también proyecta mucho con su cabello y queríamos que el jurado también la conociera en el escenario con su cabello suelto”, explicó, y compartió que resaltar las curvas de su silueta formó parte del propósito del vestido, que en la espalda muestra seis estrellas bordadas en cristales, cinco de ellas en homenaje a nuestras Miss Universo boricuas, y una representando la anhelada sexta corona. Los detalles de las mangas tuvieron la intención de dar un toque moderno, sofisticado y elegante.

Cifredo adelantó que este diseño no será considerado para la noche de la gala final, que será este sábado y en Puerto Rico se transmitirá a través de WapaTV, con una antesala a las 8:00 de la noche. “En nuestro plan tenemos contemplado hacer un cambio”, reveló. “Siempre dejamos la puerta abierta… hay factores que no los podemos anticipar y de repente se use el mismo. Pero puedo anticipar que nosotros proyectamos que hay un cambio”, prosiguió sin entrar en detalles sobre el nuevo atuendo, pero reiteró que se tomará en cuenta, una vez más, “buscar la elegancia, la delicadeza, feminidad, pasión, fuerza, y en la combinación de los vestidos podemos encontrar esos elementos y hasta un poco de innovación”.

Durante la preliminar, las candidatas también desfilaron en traje de baño. La representante boricua, quien mide de 5 pies y 9 pulgadas de estatura, optó por un bañador entero color violeta para resaltar su estilizada silueta. Karla logró impresionar con su soltura, seguridad y dominio en pasarela.

Miss Universe Puerto Rico, quien se prepara para su desempeño la noche de este jueves durante la presentación del traje típico, ha logrado colocarse entre las favoritas para ganar el próximo cetro del certamen internacional. El martes tuvo su entrevista con el jurado. A su salida, se mostró sonriente y confiada en su proyección. “Ella está feliz. Se siente satisfecha, bien complacida con la dinámica, con la conversación que se dio”, destacó Cifredo, y compartió los atributos que, a su entender, la pueden convertir en la próxima Miss Universe.

“Karla es muy auténtica. Lo que está proyectando no es una pretensión. Karla es una líder, es una embajadora, una mujer de servicio, así que lo que está proyectando, esa atención, ese carisma, esa forma de conectar con la gente, es natural. Tiene fuerza en su voz, habla bien, comunica bien sus ideas, y habla desde el corazón”. A su vez, resaltó el compromiso de la beldad natural de Patillas en el certamen.

“Ella está feliz. Lo está dando todo. Tuvimos una conversación muy bonita antes de entregársela a la organización, como decimos, y me dijo ‘yo me quiero asegurar de que yo lo di todo, no importa lo que suceda, quiero estar segura de que yo no me quedé con nada’, y lo está haciendo”.