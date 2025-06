¿Quién diría que ya han pasado 50 años de uno de los eventos más emblemáticos de la cultura popular puertorriqueña?

Fue en 1975 que Wilnelia Merced fue coronada como Miss Mundo, algo que la cagüeña recuerda con claridad y emoción. Ser reconocida como la mujer idónea para representar el principio de “belleza con propósito” no es una hazaña fácil, pero en el caso de ella los desafíos venían acumulándose desde el momento que fue seleccionada para representar a Puerto Rico en el Royal Albert Hall de Londres.

“Yo nunca competí, a mí me seleccionaron porque no había tiempo para hacer un concurso, y después de la selección me dijeron que no iba a poder ir porque no tenía dinero para los pasajes, para todo lo demás”, recordó de su participación en el certamen internacional.

La cagueña tenía en ese entonces solo 18 años.

“Pero mi madre, que trabajaba en un salón de belleza justo al lado de una agencia de viajes, se acercó a la dueña para pedirle fia’o. Y algún arreglo increíble hizo porque aunque ella no fue, me envió allá con los padres de Ana Nisi Goyco, quien compitió en Miss Mundo en 1972, para que me cuidaran”, compartió Merced sobre la determinación de su progenitora Delia Cruz para que no perdiera una oportunidad que llega una vez en la vida.

Recordó que alzarse con la primera corona de este certamen para la Isla del Encanto la tomó completamente por sorpresa, pues su meta era clasificar en el grupo de las “top 15″.

“Yo no fui con altas expectativas en el sentido de que era muy joven, tenía 17 años cuando salí de Puerto Rico. Cumplí los 18 en octubre y el concurso fue dos semanas después. Y fui seleccionada entre las 15 semifinalistas, que era mi expectativa, pero luego avancé a las ‘top 7′ y ahí, como Miss Mundo jugaba con el ‘reverse order’, tuve que esperar a que llamaran desde la sexta finalista hasta la ganadora. Por eso me disfruté tanto el certamen, porque para mí ya había ganado desde que clasifiqué a las ‘top 15′ ”.

Y este fin de semana, Wilnelia celebrará nuevamente con nuestra bandera en mano cuando sea homenajeada por su trayectoria de vida en el Desfile Nacional Puertorriqueño de la ciudad de Nueva York, que se celebrará el domingo.

La dueña de la franquicia local de Miss Mundo expresó lo honrada que se siente por ser reconocida en la sexagesimoctava edición del evento multitudinario que tendrá lugar en la Quinta Avenida de Manhattan, donde la organización no solo distinguirá su histórica victoria, sino su carrera en el mundo de la moda, sus invaluables contribuciones dirigidos a la niñez y su trabajo por los cuidadores de pacientes con Alzheimer.

Será una oportunidad para rememorar otro de los momentos más lindos de su vida luego de ganar Miss Mundo.

“Entre 1977 y 1978 hice una campaña que se le llamó ‘Dos puertorriqueños de verdad’. Se hicieron posters que estaban en el metro, en las guaguas de Nueva York, por lo que llegué a ser invitada para ser parte de la Parada Puertorriqueña ese año”, compartió.

“Lo que sucede es que cuando yo gané Miss Mundo, paré allí en Londres y no pude volver a ver a mami por mucho tiempo. Pero la prensa de Puerto Rico se la llevó para ese desfile y cuando llegué a Nueva York, ella me estaba esperando, así como el grupo de puertorriqueños que residían allá. Fue algo hermoso”, rememoró la filántropa, quien aseguró que esta vez la acompañará su hijo Jonathan Joseph Forsyth para disfrutar en La Gran Manzana y celebrar su identidad nacional con los suyos.

El homenaje surge tras su reciente esfuerzo por ayudar a cuidadores de personas afectadas por el Alzheimer desde la fundación Delia’s Respite for Caregivers, que honra a su progenitora, quien falleció en mayo de 2022 a causa de la enfermedad neurodegenerativa.

“Todos los días me acuesto agradecida de Dios, de la vida, porque esta organización no solo rinde memoria a Delia, sino también a mi papá, a quien tanto amé y que también sufrió de la enfermedad”, aseguró al resaltar que celebra que cuenta con mucha salud.

“Yo creo que para mi edad me veo muy bien”, dijo entre risas, asegurando que lo más importante es “disfrutar su vida plenamente”.

“Estoy escribiendo las memorias de mi vida y te digo que al reflexionar sobre lo que he vivido, me pongo a pensar lo dichosa que he sido, lo feliz que estuve en mi matrimonio con Bruce (Forsyth), quien partió el 18 de agosto de 2017, de tener un hijo maravilloso, y de contar con una madre que se sacrificó hasta el último día de su vida”, destacó.

Wilnelia se casó con Bruce Forsyth, una de las figuras más importantes, relevantes y queridas de la televisión británica, en 1983. En 2011 su esposo fue investido con el título de “Sir” por la reina Isabel II, lo que le confirió a ella el de “Lady”.

Otra persona querida por ella que la acompañará en el desfile será Valeria Nicole Pérez, quien el sábado pasado nos representó en Miss Mundo en India, logrando clasificar entre las “top 5″ de las Américas y el Caribe.

“Como premio especial, ya que no puedo ir a Puerto Rico, será celebrar un poquito allá en La Gran Manzana. Pero ella estuvo bien representada en la India, cuento con un grupo de personas que puso su granito de arena, pero todo el crédito se le debe dar a ella, que su desempeño me pareció espectacular”, expresó Merced Forsyth sobre la joven que admira por su compromiso social de visibilizar a las comunidades de diversidad funcional, como la población de síndrome de Down y las personas sordas.

“Yo creo que Valeria tendrá un futuro brillante. Todavía no me ha dicho qué hará, me imagino que continuará sus estudios en tecnología médica, pero ya veremos, porque yo me disfruto más que nada a todas esas chicas que han pasado por nuestras manos y verlas triunfar. Nadie se siente más orgullosa que yo, porque la idea de la franquicia, desde que mi mamá la tuvo, era que las mujeres crecieran y dieran algo a cambio a su comunidad”, indicó.