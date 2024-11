A días de llevarse a cabo esta nueva edición del certamen de belleza en la Arena Ciudad de México, ha estado llena de sorpresas y fechas ya confirmadas como que la preliminar y el desfile de traje típico se realizarán el jueves 14.

Además se anunció que en esta edición tendrán su debut Bielorrusia, Eritrea, Guinea, Irán, Macao, Madivas, Mayotte, Moldavia, Macedonia del Norte, Arabia Saudita y Uzbekistán. Mientras que regresan Cuba (la última vez participó en el 1967), Fiji, Guadaloupe, Martinica, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Senegal, Gibraltar, Bonaire, Islas Cook, Surinam, Hong Kong, Azerbaiyán, Botswana, Estonia, Turcas y Caicos, Montenegro, Serbia, Austria, Sri Lanka, Zambia, Bangladesh, Nueva Zelanda, Tanzania, Islas Vírgenes Americanas, Kenia, Rumania, Belice, China, Ghana, Haití, Kirguistán, Turquía, Uruguay y Armenia.

Pero es precisamente este último país el que ha dado de qué hablar en los últimos días, pues su representante, Irina Zakharova, quedó fuera de esta edición según un comunicado publicado por la Organización de Miss Universo, asegurando que “después de una exhaustiva revisión”, se tomó esa decisión.

“Lamentamos anunciar que la señorita Irina Zakharova, seleccionada como Miss Universo Armenia, no cumplió con los requisitos estipulados en la Sección 8.02 del Acuerdo de Licencia Preliminar del Concurso Miss Universo. Esta situación también es una violación del Manual de Operaciones de los Directores Nacionales, que requiere que la titular posea un pasaporte válido del país que representa”, detalló la organización liderada por Anne Jakkaphong Jakrajutatip.

Según explicó Miss Universo, cada representante debe tener pasaporte vigente emitido por el país que representa. “La investigación interna confirmó que la actual ganadora no nació en Armenia, no ha residido en Armenia durante la mayor parte de su vida y no tiene doble nacionalidad. Por lo tanto, no es elegible para participar en la final del próximo certamen Miss Universo en México”, se lee enel comunicado.

Eso sí, recalcaron que si bien Zakharova no podía participar, sí podía hacerlo una de las finalistas del certamen Miss Universo Armenia, convirtiéndose así, en su representante final Emma Felice, quien ya se incorporó al resto de delegadas.

Emma tiene 32 años, es modelo, cantante, bailarina y entrenadora fitness. Actualmente, la reina de belleza lidera un proyecto llamado “Battle of the Models”, con el objtivo de potencializar y ayudar a las mujeres a encontrarse a sí mismas.

La representante de la belleza armenia tiene una hija llamada Mónica, quien asegura es su inspiración y su amuleto de buena suerte.

La descalificación de Panamá

Este caso, viene a sumarse al anuncio de la organización el viernes pasado, al hacer oficial la expulsión de Italy Mora, Miss Panamá, sin brindar mayores detalles de esta desición.

Aunque sin ahondar en los detalles, la entidad manifestó que el comité disciplinario fue el encargo de tomar esta “severa decisión”, a criterio de la panameña ya que fue notificada abruptamente que quedaba fuera de la competencia.

Mora, de 19 años, explicó que esto se debió a incumplimientos relacionados con la salida de su habitación, admitiendo haber hecho para maquillarse y recoger objetos personales.

La medida fue tomada antes de la Gala de Las Catrinas, generando especulaciones en las redes sociales sobre las razones detrás de su eliminación ya que era una de las concursantes latinas con mayor fuerza.