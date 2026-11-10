La representante de República Dominicana en Miss Universo 2026, Melissa Núñez, ya pisó suelo boricua en la mañana de este lunes luego de recibir la autorización médica tras el accidente en auto que sufrió junto a la directora nacional del certamen, Magali Febles.

“Acaba de aterrizar; ya está en Puerto Rico”, confirmó una fuente de Primera Hora.

Núñez fue despedida esta mañana en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. Su llegada a la Isla estaba pautada para ayer, domingo, cuando comenzaron a arribar un gran número de candidatas al certamen internacional.

Tanto la beldad como la directora del Miss Universo República Dominicana, Magali Febles, protagonizaron un accidente de auto el pasado sábado, por lo que estuvieron bajo observación médica.

Miss Universe República Dominicana 2026, Melissa Núñez. ( Instagram )

Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026, la anfitriona de las concursantes, indicó ayer que mantenía a Núñez en sus oraciones y que ansiaba poder recibirla.

La edición número 75 de Miss Universer se celebrará el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.