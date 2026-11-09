Si alguien tenía duda de lo bien preparada que está Miss Francia, Garance Authié, solo vean las entrevistas que le hicieron a la llegada. Ella vino a ganar, no lo dude… y se nota que es un radio personality en Europa.

Contestó en correcto inglés y es muy simpática. Me imagino que en pasarela será super, pues modela desde los nueve años.

¡Ah y es muy lista! Llegó con los colores del certamen en la Isla: azul marino y plata. No sabe na…

Cuando conocí a Miss República Dominicana, Melissa Núñez, en la actividad en Fortaleza, escribí aquí que se veía más bonita en persona que en las fotos que habían enviado a la prensa.

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Ahora que posiblemente no llegue a tiempo para las primeras actividades recordé lo que dije de Oxana Fedorova… llegó a última hora, pero ganó.

Una pena lo de su accidente de tránsito previo a su viaje. Esperamos que las laceraciones en sus brazos no sean algo que no se puedan tapar con maquillaje corporal y que luzca regia.

Si no llegó este fin de semana y lo hace más tarde conseguirá reinar sola cuando arribe al aeropuerto. Umm, mira que bien.

Miss Venezuela, Clara Vegas, es otra cosa. Es como si fuera la anfitriona y quiere agradar a todos. Ella era la que estaba en el autobús cantando y embromando con todas las candidatas mientras las llevaban al hotel sede.

Según de alta, así de bullanguera.

Si alguien duda del poder adquisitivo o ayudas conseguidas por las chicas para el certamen, sepan que una de ellas viajó en jet privado. Otras tienen maletas con su imagen y carteras de diseñadores. The best of the best. Wepa.

La primera actividad donde el público podrá ver a todas las 118 candidatas será el miércoles 11 de noviembre en el litoral de la bahía en Aguadilla y es gratis.

Desde las 3:00 de la tarde comienzan los eventos artísticos con Algareplena y bailarines. Podrán ver a todas las chicas desfilando y comenzar a hacer sus apuestas. El ponceño Jaime Mayol animará la bienvenida.

¿Que le pasó a Jennifer Barreto el sábado? Se notaba rara, especialmente su boca. Déjenla descansar que cuando llegue la final estará muy cansada y eso no le ayuda. Juipiti

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Maripily no se queda atrás

Parece que Maripily no quería pasar desapercibida al momento de que comenzaran a llegar las delegadas de Miss Universe.

Ella viajó a Colombia para un nuevo impulso con socios y elevar su carrera de empresaria. Los nuevos mahones ya no serán Pompis y su novel línea de ropa que vendrá desde ese país llevará su nombre.

O sea, ella plantó bandera de quién es la reina de la Isla. Eso no lo dude. Hello, gracias.

Los primeros Pompis tenían pedrería en el bolsillo hasta que se dieron cuenta que, si se usaban y lavaban mucho, se desgastan. Eso se corrigió y se han vendido por un tubo y siete llaves.

Muchas la imitaron con mahones, pero ninguna con tanto éxito como ella. De hecho, todavía esos mahones 25 años después están “vivos” divinos.

Los Pompis más recientes no tiene el nombre de Maripily expuesto. Ahora veremos sus diseños en prendas de ropa. Pero la gente se sigue preguntando dónde está el gimnasio. Creo que eso no va.

Así que no dude que el “huracán boricua” se una a las chicas de Miss Universo a ver si el gas pela. Pili, dale break a las muchachas para que el país las conozca… ya te hemos visto y te hemos apoyado. ¿Verdad?