El certamen Miss Universe contará con otra delegada menos: Miss Austria.

Victoria Amerson, quien fuera seleccionada inicialmente para representar a Austria en la 75.ª edición de Miss Universe 2026 a celebrarse el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, no llegará a Puerto Rico.

Fue la misma concursante quien lo anunció en sus redes sociales.

Primera Hora confirmó la noticia con personas allegadas al certamen.

Amerson indicó que la determinación la tomó luego de una “profunda reflexión personal” que la obligó a priorizar su salud.

En su mensaje indica:

“Cuando comencé este camino, imaginé una experiencia basada en el empoderamiento, el respeto mutuo, el crecimiento personal y la oportunidad de representar con orgullo a mi país. Desafortunadamente, la realidad que encontré fue muy diferente e inesperada.

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Las circunstancias que rodearon mi participación, incluyendo la presión, la falta de autonomía personal, el control y la frustración constante que experimenté, me provocaron un enorme desgaste emocional y físico. Finalmente, este estrés contribuyó a la reaparición de una enfermedad que había trabajado muchísimo para superar.

Siempre he creído que representar a un país debe ser una experiencia que empodere a una mujer, y no una que se produzca a costa de su salud, bienestar o tranquilidad. Después de considerarlo detenidamente, he decidido que debo poner mi salud y bienestar personal en primer lugar”.

Amerson agradeció a las personas que “creyeron en mí, me apoyaron y estaban entusiasmadas con la idea de ver a Austria representada en el escenario internacional” y añadió que “este no es el final, sino simplemente el cierre de un capítulo y el comienzo de otro”.

Austria se suma la representante de Bulgaria, Ana Babau, quien tampoco arribará a Puerto Rico, pero por razones distintas.

Miss Universe Bulgaria 2026, Anna Maria ( Instagram )

El sábado se informó que la candidata había sufrido un accidente de auto con consecuencias que no le permitirán participar.

La Organización Miss Universe Bulgaria confirmó la noticia mediante un comunicado en el que expresó su pesar por la situación de la reina de belleza, de 27 años, quien nació en Sofía, la capital del país europeo.

La baja de la representante búlgara se conoció el mismo día en que trascendió que Miss República Dominicana 2026, Melissa Núñez, y la directora del certamen nacional, Magali Febles, también estuvieron involucradas en un accidente de tránsito en Santo Domingo.

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Melissa Núñez será la representante de la República Dominicana en el certamen de Miss Universe 2026. ( Captura )

En el caso de Núñez, se espera que llegue a Puerto Rico en algún momento.

San Martín sí vendría, pero con otra candidata

Hace unos días, Madly Marian, representante de Miss Universo San Martín, anunció que se retiraba de la experiencia por razones personales.

En un comunicado, explicó que no había sido una determinación sencilla y agradeció a quienes confiaron en ella y la acompañaron durante el proceso.

Miss San Martín 2026, Madly Marian ( Captura )

Este medio supo que la organización de San Martín hace las gestiones para enviar a otra aspirante a la corona y que llegaría el próximo domingo, 15 de noviembre.