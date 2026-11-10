La directora nacional de Miss Universo República Dominicana, Magali Febles, ofreció más detalles tras el accidente automovilístico que sufrió junto a la representante del país al certamen, Melissa Núñez, y el conductor del vehículo.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, agradeció a Dios por haber sobrevivido a lo que describió como una experiencia muy fuerte.

“Lo importante de todo esto es que estamos vivos, que Dios nos protegió porque, bajo las condiciones y la situación que fue el accidente, fue algo que realmente no sé ni cómo explicar que estamos aquí”, expresó Febles.

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Lo que pasó

Durante su relato, explicó que en la noche del viernes el vehículo impactó contra un muro de cemento ubicado en el centro de la avenida y terminó volcado. Según lo que posteriormente le contó el conductor, de nombre Fernando, después del choque cayeron en un hoyo.

Febles aclaró que, según su percepción, no viajaban a exceso de velocidad y que todo ocurrió de manera inesperada, mientras aprovechaban el trayecto para coordinar los preparativos del viaje de Núñez a Puerto Rico.

La directora también recordó la angustia que sintió al mirar hacia atrás y encontrar a la candidata inconsciente. “Melissa está golpeada, está bien, ella perdió el conocimiento, era mi preocupación mayor”, contó.

Añadió que ella también perdió el conocimiento por unos instantes, aunque despertó rápidamente, y que el impacto la hizo golpearse la cabeza contra el tablero del vehículo.

Febles explicó que la bolsa de aire se activó de su lado y que, debido al vuelco, no podían salir por las ventanas. Ante la imposibilidad de moverse por los dolores, relató que logró salir por el techo corredizo del vehículo y que, desde allí, pudieron sacar a Melissa mientras otras personas colaboraban para girar el vehículo.

40 Fotos Se espera que al menos 120 aspirantes compitan por el anhelado cetro.

Las lesiones de Melissa

Sobre las condiciones de salud de ambas, indicó que continúan adoloridas y bajo medicación. Ella presenta molestias en una costilla y la cadera, además de moretones, mientras que Núñez tiene golpes, rasguños en los brazos y dolor de cabeza.

La directora aseguró que habló con la candidata antes de realizar la transmisión y que se encontraba bien, aunque todavía sentía molestias.

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Magali también explicó que el personal médico quería mantenerlas hospitalizadas, pero ambas solicitaron regresar a sus casas porque no tenían ropa ni pertenencias para permanecer en el centro de salud.

Según su relato, la doctora accedió a la petición bajo la condición de que la llamaran inmediatamente si presentaban alguna señal de alerta. Además, indicó que no les permitieron dormir durante tres horas y que ayer sábado debían regresar al hospital para una nueva evaluación.

Según ha trascendido, continúa en pie la particpación de Núñez en el certamen a celebrarse en Puerto Rico y su despedida de Quisqueya está prevista para este domingo a la 1:00 p.m. cuando debería partir del Aeropuerto Internacional de las Américas hacia San Juan.