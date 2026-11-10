La exreina de belleza puertorriqueña Jennifer Colón Alvarado, Miss Universe Puerto Rico 2024, volverá al escenario para asumir una nueva faceta profesional: presentadora digital de la edición número 75 de Miss Universe, que tendrá como sede el archipiélago borincano.

La organización internacional confirmó la designación a través de sus plataformas oficiales en Instagram, anunciando que la orocoveña fungirá bajo el título de Digital Host.

La beldad orocoveña Jennifer Colón Alvarado asume un nuevo rol como presentadora digital de Miss Universe 2026. ( Captura / Instagram )

Aunque la producción todavía no ha revelado todas las tareas específicas que desempeñará, el rol de presentadora digital suele incluir la cobertura tras bastidores, entrevistas exclusivas en redes sociales y contenido directo con las candidatas durante ensayos y eventos previos a la gala.

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El nombramiento se produce mientras la organización afina los últimos preparativos para la competencia y mantiene la expectativa sobre quiénes conducirán la transmisión televisiva principal, cuyos nombres se darán a conocer en los próximos días.

De concursante a la cobertura digital

Colón Alvarado, quien hizo historia en 2024 al clasificar por séptima ocasión consecutiva a Puerto Rico en la competencia internacional celebrada en México, volverá a formar parte de la franquicia, ahora desde una perspectiva mediática y de producción.

La noche final del certamen se celebrará el domingo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en Hato Rey, donde se reunirán 121 delegadas internacionales que ya comenzaron a arribar a suelo boricua para iniciar su periodo de concentración.

Durante su estadía en la Isla, las reinas participarán en grabaciones turísticas, desfiles y actividades protocolares. Entre ellas figura la actual soberana local, Jennifer Barreto, quien tendrá a su cargo dar la bienvenida formal al resto de las delegaciones.

Con esta edición histórica, Puerto Rico acoge Miss Universe por cuarta ocasión en su historia, tras haber sido sede en los años 1972 (en el Hotel Cerromar en Dorado), 2001 y 2002 (en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón).