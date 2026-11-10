Sonrientes, luciendo elegantes atuendos y con un derroche de entusiasmo, decenas de delegadas de la edición número 75 del reconocido certamen de Miss Universe comenzaron a llegar este domingo a suelo boricua en ruta a la celebración para coronar a la nueva soberana.

Desde horas de la madrugada, las reinas comenzaron a asomar en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, como parte del inicio formal de la competencia que se extenderá hasta la gala final el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Si bien varias soberanas arribaron a Puerto Rico la semana pasada, el grupo mayor se esperaba para este domingo.

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Al menos 120 candidatas competirán por el anhelado cetro. Además de ensayos y actividades de confraternización, las delegadas vivirán experiencias turísticas y culturales, como es usual en cada país sede.

Miss Universe Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto, era la encargada de recibirlas en la experiencia de bienvenida de la Compañía de Turismo, donde les entregaba una flor de maga hecha por el artesano puertorriqueño Fabián de las Fuentes. La pieza está inspirada en el poema “Viaje alado” de Julia de Burgos.

Dentro de la dinámica, cada delegada descendía por la escalera mecánica y se dirigía a la pequeña tarima donde la soberana boricua, orgullosa de su bandera, les expresaba unas palabras de recibimiento.

En un aparte con Primera Hora, Miss Universe Puerto Rico 2026 manifestó lo orgullosa que se siente como embajadora, incluyendo con las que llegaron la semana pasada. Hoy le tocó madrugar.

“Yo me levanté a las 2:00 de la mañana para comenzar el arreglo (personal)”, dijo con una amplia sonrisa al hablar de la ilusión que le hace interactuar con las candidatas.

“No puedo fallar en ser buena anfitriona porque represento a los puertorriqueños, represento a mi país. Esa es una gran responsabilidad, así que yo me lo tomo muy en serio el recibir a todas estas chicas, que se sientan cómodas, que se sientan en casa”, sostuvo enfática la reina de belleza de 5 pies con 11 pulgadas de estatura.

40 Fotos Se espera que al menos 120 aspirantes compitan por el anhelado cetro.

Entusiasmo por conocer Puerto Rico

Una de las primeras en arribar al aeropuerto fue Miss Universe Irlanda, Aideen Howard. “¡Qué preciosa eres!”, exclamó al verla la puertorriqueña Denise Rodríguez, quien llegó de visita, procedente de Boston.

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“¿Me puedo tomar una foto contigo? ¡Eres hermosa!”, prosiguió con su notoria emoción, a lo que la beldad le contestó que sí.

Al indagar sobre qué ha escuchado sobre Puerto Rico, Howard expresó sonriente “que su gente es maravillosa”. En este sentido, relató que en poco tiempo ya cuenta con una impresión agradable sobre los puertorriqueños.

“Desde el momento en que subí al avión rumbo a Puerto Rico, conocí de este país que es increíble. Este es mi primera vez aquí. Estoy tan emocionada”, soltó la beldad.

Las delegadas de Gran Bretaña, India, Sri Lanka, Chile, Venezuela, Filipinas, Tunisia, Trinidad & Tobago, Nueva Zelanda y Uruguay fueron algunas de las que se unían a la experiencia de confraternización.

Miss Universe Sri Lanka, Nimhara Sasindi, manifestó el interés que tiene por conocer la Isla. “He estado esperando visitar este país desde hace mucho tiempo, y estar aquí por Miss Universe, lo hace más especial. He escuchado sobre los edificios coloniales, quiero conocerlos, ¡y probar el mofongo!”, puntualizó con júbilo.

Clara Federica Vegas Goetz, delegada de Venezuela, confesó la admiración que siente por el terruño boricua hace tiempo.

“Mi hermana Sofía lleva en Puerto Rico cuatro años. Está a punto de casarse con un boricua, entonces he tenido la oportunidad y el privilegio de poder haber visitado ya cuatro veces. Sí, estoy feliz de estar de vuelta”.

De paso, conversó sobre el compromiso comunitario que lleva como bandera. “Este año, a través de mi proyecto social Clara Voluntad, tuve la oportunidad de trabajar con más de 20 organizaciones nacionales e internacionales”.

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Con su gesta ha tenido muy presente impactar positivamente comunidades vulnerables. Sus experiencias incluyen los terremotos de este año.

“Puse a un lado casi un 100% mi preparación para Miss Universo por más de seis semanas para poder estar en el ‘Ground Zero’ en La Guaira, donde fue la zona más afectada, para ayudar, para dar visibilidad, para usar mis redes sociales, mis plataformas digitales, para alzar la voz para las personas que lo necesitaban e incentivar a todas las personas a nivel internacional que siguieran donando, que siguieran ayudando”, compartió la venezolana.

Dominga López, Miss Universe Chile, llegó el jueves y esta mañana disfrutaba la interacción con quienes asomaban por primera vez.

La reina de belleza figuró entre las que visitaron la Isla en octubre por unos días. “Me encantó la calidez, la frescura que tienen, esa pasión por su país, que me pareció muy lindo ese sentimiento de pertenencia, que me contagió”, sostuvo sobre la pasada estadía.

“Feliz de estar de vuelta, seguir conectando con la gente, seguir conociendo esta hermosa isla”. A su vez, compartió un mensaje sobre confiar en los sueños. “Llevo muchos años de trabajo interno que me han llevado a este momento y me encantaría ser un signo de esperanza para todas las niñas que hoy todavía no encuentran su camino, de que llega eventualmente, a veces demora, a veces duele, pero que una vez que llega, van a lucirse como nunca antes y hoy soy el ejemplo vivo de que se puede salir de eso”.

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Miss Universe Uruguay, Lucía Piñeyro, se unió a la lista de quienes aspiran a degustar el sabor criollo de la Isla.

“El mofongo, en la parte gastronómica, es una de las cosas que quiero ya probar”, anunció con ilusión. “Quiero conocer el Viejo San Juan, todas sus playas y también, un poco de la cultura y demás, y bailar la bomba porque en Uruguay tenemos un baile, no es igual, pero yo soy bailarina de candombe, una danza típica de mi país, así que quiero también probar un poquito de la música puertorriqueña”.

Vinita Manoo, quien representa a Trinidad & Tobago, llegó a suelo boricua la semana pasada. “Me encanta la gente, tan simpática. No es nada superficial. Me encanta eso. La comida, muy bien. Ya he probado algunas cosas, y las playas, claro”.

Además, compartió cuánto celebra formar parte de esta edición del certamen. “Es un sentimiento que no tengo palabras para describir, entonces voy a hacer todo lo que pueda hacer para representar a mi país, para representar los valores de mi familia y para crecer como individuo también”, puntualizó quien afirmó contar con un origen humilde.

Se espera que a lo largo de este domingo y de mañana, lunes, continúen llegando más participantes de esta edición de Miss Universe.

El desfile de trajes típicos está pautado para el 21 de noviembre y la competencia preliminar, para el 22. Fátima Bosch, Miss Universe 2025, entregará la corona a la nueva soberana la noche de la final el 24 de noviembre.

Se trata de la cuarta vez que Puerto Rico se convierte en la sede de Miss Universe. La primera vez fue en 1972, seguido de 2001 (cuando ganó la puertorriqueña Denise Quiñones) y 2002.