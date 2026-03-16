La reconocida competencia Miss Teen World Puerto Rico celebrará su vigésima segunda edición el próximo 19 de abril en el Teatro Municipal de Cayey. Son 24 candidatas entre las edades de 14 y 20 años quienes competirán por la codiciada corona en una gala enfocada en resaltar el talento, la cultura y la belleza juvenil de nuestra isla.

El comunicado de prensa revela que, “demostrando sus habilidades, personalidad y compromiso con la comunidad”, la ganadora representará a Puerto Rico en el certamen Miss Teen Mundial 2026, que se celebrará del 19 al 26 de julio en El Salvador.

A nivel local, como de costumbre, “el jurado contará con personalidades distinguidas de la medicina, figuras públicas y expertos en belleza, quienes evaluarán a las jóvenes participantes en múltiples categorías”, expresa la nota de prensa, y agrega que esta edición tendrá un enfoque en la cultura española, “celebrando las raíces culturales que nos conectan con la tradición hispánica”.

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La actual Miss Teen World Puerto Rico, Alondra Díaz, será la encargada de entregar la corona a su sucesora. La parte musical estará a cargo del cantante Cristian Diana, segundo finalista del reality “Objetivo Fama”. El evento, que se realizará a partir de las 6:00 p.m., será transmitido en directo por el canal oficial de YouTube de Miss Teen World Puerto Rico.

Con más de dos décadas de presencia, Miss Teen World Puerto Rico cuenta con el reconocimiento de ser “La Escuela de las Reinas” como preámbulo a certámenes mayores como Miss Universe Puerto Rico y otras competencias internacionales. Entre sus exreinas figuran Karla Guilfú, Michelle Colón y Danna Hernández, entre otras.

“Durante 22 años hemos sido parte del crecimiento de jóvenes líderes, fomentando no solo la belleza sino la disciplina, el compromiso y la confianza. Hemos visto cómo muchas de nuestras reinas han continuado pasos firmes hacia logros aún mayores, y eso nos llena de orgullo sin perder de vista nuestros valores y respeto por lo que representa este certamen”, expresó por escrito Carlos Figueroa, director de Miss Teen World Puerto Rico.

“Cada año nos esforzamos por elevar la experiencia de nuestro público y de las candidatas, asegurando una producción impecable que refleje dignidad, estilo, profesionalismo y una noche memorable para todos los asistentes”, concluyó Figueroa.

Como antesala a la gran noche final, las 24 candidatas tendrán su presentación oficial ante el público el domingo 29 de marzo a las 2:30pm en el primer nivel de Plaza del Caribe, específicamente frente a Me Salvé.