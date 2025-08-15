Puerto Rico tendrá hoy una nueva reina.

La proyección, belleza y el dominio en pasarela serán solo algunos de los atributos que llevarán a una de las 23 delegadas de Miss Universe Puerto Rico 2025 a convertirse en la nueva soberana que nos representará en el próximo certamen internacional de Miss Universe.

La gala final, que se transmite por Wapa Televisión, se realiza esta noche en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en San Juan, con José Santana y Diane Ferrer como presentadores.

Zuleyka Rivera, Karla Guilfú, Shirley Rodríguez, David Antonio y Normando Valentín forman parte del Comité de Selección de la final, junto con Mari Tere Benes e Isaac Demel.

PUBLICIDAD

El domingo pasado se realizó la competencia preliminar en el Teatro Alejandro Tapia y Rivera, en la que las aspirantes modelaron en traje de baño y con vestido de gala frente a un panel de expertos destinado a decidir el cuadro de las 15 semifinalistas.

La ganadora de hoy competirá en la edición número 74 del certamen internacional, con la aspiración de traer la sexta corona a la Isla. La lista de soberanas puertorriqueñas en lograr el título internacional está compuesta por Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

La saliente reina, Jennifer Colón, dejará la corona con el recuerdo de figurar en el cuadro de las 12 semifinalistas en el certamen internacional, que se celebró en México. La beldad, quien ganó el cetro de la competencia local representando a Orocovis, se convirtió en la primera Miss Universe Puerto Rico en ganar con 36 años de edad y siendo madre de tres hijos. Además, durante su reinado dio a luz a su cuarto bebé, que nació a principios de agosto.