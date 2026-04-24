Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 años, fue arrestado el miércoles por sospechas de haber asesinado a su novia, la modelo brasileña y candidata de Bahía al Miss Cosmo Brasil, Ana Luiza Mateus, de 29 años. Ambos se encontraban en un apartamento alquilado en Barra da Tijuca, en la zona suroeste de Río de Janeiro, cuando, durante una discusión, él habría empujado a la joven desde la ventana del piso 13 del inmueble.

Endreo fue detenido horas después por la División de Homicidios de la Capital (DHC) y, al inicio de la noche, se habría suicidado dentro de la celda de la unidad.

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Sin embargo, esta no era la primera vez que el hombre era arrestado por violencia contra la mujer: en octubre del año pasado fue detenido por torturar, violar y mantener en cautiverio a una expareja, quien sufrió traumatismo a causa de las agresiones.

En su declaración ante la policía, la mujer reveló que incluso llegó a ser estrangulada con un cinturón por Endreo. El motivo habría sido los celos, al punto de obligarla a confirmar relaciones con terceros ocurridas después de una ruptura. La víctima también perdió parcialmente la visión de uno de sus ojos.

“Él decía que me iba a matar en una finca y luego me iba a tirar desde lo alto de una cascada. Pasó horas diciéndome las formas en que me iba a matar. Me tomó mucho tiempo convencerlo de que me dejara ir a una UPA, estaba muy golpeada. Me dejó ir, pero se quedó con todas mis pertenencias, incluso mi perro. Luego desapareció. Solo volví a saber de él ahora, con la noticia de Ana”, relató la expareja.

Feminicidio contra Ana Luiza Mateus

Según un amigo de Ana, ella y Endreo se conocieron hace unos tres meses en un centro comercial de Barra da Tijuca. Durante el carnaval, él la invitó a un camarote en el Sambódromo de la Sapucaí y, poco después, comenzaron una relación.

Endreo se habría presentado como Tarso Lincoln, nombre de su hermano, y afirmó ser estudiante de Medicina. Tras su arresto, mantuvo inicialmente esa identidad, pero la Policía Civil corrigió posteriormente la información, confirmando que utilizaba el nombre de su hermano, quien no tiene relación con los hechos.

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Testigos indicaron al comisario Renato Martins, de la DHC, que la relación era conflictiva. Durante la madrugada del miércoles se escucharon al menos dos discusiones, motivadas —según la investigación— por un pasaje de autobús comprado por Ana Luiza para viajar a Teixeira de Freitas, en el sur del estado de Bahía, donde nació y vivía parte de su familia. Ese viaje habría sido su intento de salir de la relación.

Según el delegado, Endreo fue visto saliendo del apartamento de forma violenta, incluso golpeando una puerta del edificio. Luego habría intercambiado mensajes con Ana, regresado al apartamento y comenzado una nueva discusión. Vecinos alertaron a la portería por el ruido, pero el personal llegó después del hecho.

“Cuando llegamos, él estaba llorando y ensangrentado junto al cuerpo de la víctima. Incluso movió el cuerpo. Para nosotros, todo esto fue un intento de alterar la escena. Tenemos otros elementos técnicos que indican que la víctima fue empujada”, explicó el comisario Renato Martins.

En su declaración, Endreo dijo que sentía celos de Ana Luiza y que no aceptaba su exposición en redes sociales, donde tenía más de 40,000 seguidores y realizaba publicidad de marcas, restaurantes, viajes y procedimientos estéticos.

“Él relató que tenía celos de la víctima. Decía que era muy acosada y que no podía superar eso. Esa inseguridad lo llevaba a intentar controlarla. No le gustaba que ella saliera sola. Todo esto terminó en esta tragedia”, concluyó el delegado.

Esta noticia incluye discusión sobre suicidio. Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda de inmediato llamando a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al 9-1-1. En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.