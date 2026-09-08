La industria de la belleza y la moda en Austria está de luto tras conocerse la muerte de Lucia Sisic, quien fue coronada Miss Austria en 2024. La joven tenía 22 años.

Medios austriacos como Die Presse, Oe24 y Kronen Zeitung reportaron el fallecimiento, aunque la causa exacta de su muerte no ha sido confirmada públicamente.

De acuerdo con Die Presse, Sisic nació con un defecto en una válvula del corazón y a lo largo de su vida tuvo que someterse a varias operaciones. El mismo medio informó que la joven había pasado por una nueva intervención cardíaca durante el invierno.

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Sisic obtuvo el título de Miss Austria en 2024 y permaneció como la representante vigente hasta su fallecimiento, debido a que posteriormente no se celebraron nuevos certámenes nacionales, según reportes de medios locales.

Mission Austria, organización encargada de seleccionar a los representantes de Miss y Mister Austria, expresó su pesar por la muerte de la joven a través de las redes sociales.

La entidad describió a Sisic como una joven extraordinaria y envió sus condolencias a sus familiares, amigos y personas allegadas.

“Querida Lucia, siempre serás parte de nuestra familia Miss Austria. Descansa en paz”, expresó la organización en su mensaje, firmado por su CEO, Kerstin Rigger, y su esposo, Jörg.

La publicación destacó además el impacto que tuvo Sisic dentro de la familia de Miss Austria y el recuerdo que dejó entre quienes compartieron con ella.

La propia Sisic había compartido anteriormente parte de su experiencia con sus seguidores.

En una publicación realizada en agosto de 2024, poco después de conquistar el título nacional, agradeció a los especialistas que la habían atendido durante sus problemas cardíacos y reconoció el trabajo de los médicos que, según sus palabras, habían contribuido a que pudiera superar momentos difíciles.

Su mensaje reflejaba la importancia que tuvieron los profesionales de la salud en su vida y su deseo de aprovechar cada momento pese a las dificultades que había enfrentado.

Su última publicación

Sisic permaneció activa en las redes sociales hasta poco antes de su muerte. El 12 de agosto publicó en Instagram una serie de fotografías en las que aparece luciendo un vestido dorado.

“Momentos dorados”, escribió junto a las imágenes.

La publicación se convirtió posteriormente en uno de sus últimos registros públicos.

Hasta el momento, no se han divulgado públicamente todos los detalles relacionados con su fallecimiento. Medios internacionales han buscado información adicional de las organizaciones vinculadas al certamen de belleza.

La muerte de Sisic representa una inesperada pérdida para la comunidad de concursos de belleza en Austria, donde será recordada como la joven que llevó el título de Miss Austria durante 2024 y los años posteriores.